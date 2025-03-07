İsmail Kartal'lı Persepolis kazandı! Serdar Dursun'dan kritik gol

İran'daki zorlu mücadelede İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Persepolis, Chadormalu deplasmanından 1-0'lık galibiyetle döndü. Zaferi getiren golü, 15. dakikada Serdar Dursun attı.

İSMAİL KARTAL'LA LİDERLİĞE DOĞRU

İsmail Kartal'ın görevi gelmesinin ardından ligde 5 maça çıkan Persepolis, bu maçlarda 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Ayrıca da Persepolis, İran Ligi'nde tam 9 maçtır yenilmiyor. Lider Traktör'ün hata yapmasını bekleyen İsmail hoca, şampiyonluk yolunda kritik bir galibiyet almış oldu.

https://www.youtube.com/watch?v=tl292Uo-Tyk&t=1293s