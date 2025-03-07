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 | Burak Ayaydın

İsmail Kartal'lı Persepolis kazandı! Serdar Dursun'dan kritik gol

İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Persepolis, Chadormalu deplasmanından galibiyetle döndü. İsmail Kartal'ın özellikle transfer ettirdiği Serdar Dursun, Persepolis'in galibiyetinde başrolde yer aldı.

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İsmail Kartal'lı Persepolis kazandı! Serdar Dursun'dan kritik gol
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
07.03.2025
saat ikonu 21:39
|
GÜNCELLEME:
07.03.2025
saat ikonu 21:42

İran'daki zorlu mücadelede İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Persepolis, Chadormalu deplasmanından 1-0'lık galibiyetle döndü. Zaferi getiren golü, 15. dakikada Serdar Dursun attı.

İsmail Kartal'la Persepolis'in serisi sürüyor: Galibiyet golü Serdar Dursun'dan - 2. Foto

İSMAİL KARTAL'LA LİDERLİĞE DOĞRU

İsmail Kartal'ın görevi gelmesinin ardından ligde 5 maça çıkan Persepolis, bu maçlarda 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Ayrıca da Persepolis, İran Ligi'nde tam 9 maçtır yenilmiyor. Lider Traktör'ün hata yapmasını bekleyen İsmail hoca, şampiyonluk yolunda kritik bir galibiyet almış oldu.

https://www.youtube.com/watch?v=tl292Uo-Tyk&t=1293s

Sıkça Sorulan Sorular

PERSEPOLİS LİG TABLOSUNDA NE DURUMDA?
İran ekibi; 44 puan ve 1 maç fazlayla, lider Traktör'ün 1 puan gerisinde yer alıyor.
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#Spor
#serdar dursun
#ismail kartal
#persepolis
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