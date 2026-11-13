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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 14:32
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 14:35

İspanya Süper Kupası finali için RAMS Park kararı netleşti: TFF son noktayı koydu!

İspanya Süper Kupa heyecanı için geri sayım başladı. İstanbul'un ev sahipliği yapacağı dev organizasyonda biletler satışa çıkarılırken, stadyum ve zemin tartışmalarına Türkiye Futbol Federasyonu'ndan son dakika açıklaması geldi. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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İspanya Süper Kupası finali için RAMS Park kararı netleşti: TFF son noktayı koydu!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 14:32
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 14:35

İspanya futbolunun devleri , , ve 'ı karşı karşıya getirecek olan 2027 Turkish Airlines Supercopa de Espana'da biletler resmi olarak satışa sunuldu. 

İspanya Süper Kupası finali için RAMS Park kararı netleşti: TFF son noktayı koydu!

2-6 Şubat 2027 tarihleri arasında Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı bu dev organizasyon beş gün sürecek ve maçlar 'un üç ikonik stadyumunda oynanacak.

DEV EŞLEŞMELER VE MAÇ TAKVİMİ

Turnuvada La Liga şampiyonu ve ikincisi ile Kral Kupası finalistleri kozlarını paylaşacak. Yarı final eşleşmelerine göre severleri nefes kesen maçlar bekliyor:

  • 1. Yarı Final (2 Şubat): Barcelona – Atletico Madrid (Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi)
  • 2. Yarı Final (3 Şubat): Real Sociedad – Real Madrid (Beşiktaş Stadyumu)

TFF'den yapılan resmi açıklamaya göre, yarı finallerin kazanan tarafları 6 Şubat tarihinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak büyük finalde kupa için sahaya çıkacak.

RAMS PARK ZEMİN TARTIŞMALARINA TFF'DEN NET CEVAP

Son dönemde RAMS Park'ın zemininde yaşanan bazı sorunlar nedeniyle dev finalin başka bir stadyuma taşınabileceği yönünde iddialar ve söylentiler futbol kamuoyunda sıkça dile getiriliyordu. Türkiye Futbol Federasyonu, yayımladığı turnuva takvimi ve detaylı açıklamasıyla bu spekülasyonlara son noktayı koydu. Final maçının planlandığı gibi RAMS Park'ta oynanacağı resmen tescillenmiş oldu.

İspanya Süper Kupası finali için RAMS Park kararı netleşti: TFF son noktayı koydu!
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