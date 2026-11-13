İspanya Süper Kupası finali için RAMS Park kararı netleşti: TFF son noktayı koydu!

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İstanbul
İspanya futbolunun devleri Atletico Madrid, Barcelona, Real Madrid ve Real Sociedad'ı karşı karşıya getirecek olan 2027 Turkish Airlines Supercopa de Espana'da biletler resmi olarak satışa sunuldu.
2-6 Şubat 2027 tarihleri arasında Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı bu dev organizasyon beş gün sürecek ve maçlar İstanbul'un üç ikonik stadyumunda oynanacak.
Turnuvada La Liga şampiyonu ve ikincisi ile Kral Kupası finalistleri kozlarını paylaşacak. Yarı final eşleşmelerine göre futbol severleri nefes kesen maçlar bekliyor:
TFF'den yapılan resmi açıklamaya göre, yarı finallerin kazanan tarafları 6 Şubat tarihinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak büyük finalde kupa için sahaya çıkacak.
Son dönemde RAMS Park'ın zemininde yaşanan bazı sorunlar nedeniyle dev finalin başka bir stadyuma taşınabileceği yönünde iddialar ve söylentiler futbol kamuoyunda sıkça dile getiriliyordu. Türkiye Futbol Federasyonu, yayımladığı turnuva takvimi ve detaylı açıklamasıyla bu spekülasyonlara son noktayı koydu. Final maçının planlandığı gibi RAMS Park'ta oynanacağı resmen tescillenmiş oldu.