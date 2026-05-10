İspanya La Liga'da 35. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen dev maçında 88 puanlı lider Barcelona ile 77 puanlı ikinci sıradaki Real Madrid, Spotify Camp Nou'da karşı karşıya geldi.

HABERİN ÖZETİ İspanya'da şampiyon Barcelona! Barcelona, El Clasico'da Real Madrid'i devirdi Barcelona, El Clasico'da Real Madrid'i 2-0 mağlup ederek İspanya La Liga'da bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Barcelona, Real Madrid ceza sahasına yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşta Rashford'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Mücadelenin 18. dakikasında Cancelo'nun asistinde Ferran Torres'in golüyle skor 2-0'a geldi. Bu sonuçla Barcelona puanını 91'e yükselterek Real Madrid ile arasındaki puan farkını 14'e çıkardı. Şampiyon Barcelona, 36. haftada deplasmanda Alaves'e konuk olacak.

Barcelona'da Yamal ve Christensen; Real Madrid'de ise Valverde, Arda Güler, Mbappe, Rodrygo, Militao, Ceballos, Carvajal ve Mendy sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemedi.

El Clasico'ya etkili başlayan taraf ev sahibi Barcelona oldu. Barcelona, Real Madrid ceza sahasına yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşta Rashford'ın attığı golle maçta 1-0 öne geçti.

Barcelona, mücadelenin 18. dakikasında farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan gelişen atakta Cancelo'nun ceza sahasına ortaladığı topa hareketlenen Olmo, topuk pasında Ferran Torres'i gördü. Torres, penaltı noktasının gerisinden yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi ve skor 2-0 oldu.

İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmadı ve devre arasına Barcelona'nın 2-0'lık üstünlüğüyle girildi.

Maçın ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve Barcelona, El Clasico'da Real Madrid'i 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Barcelona, bu sonuçla ligdeki 30. galibiyetini alarak puanını 91'e yükseltti ve Real Madrid ile arasındaki puan farkını 14'e yükselterek ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Real Madrid ise ligdeki 6. yenilgisini yaşayarak haftayı 77 puanda kapattı.

Şampiyon Barcelona, La Liga'nın 36. haftasında deplasmanda Alaves'e konuk olacak. Real Madrid ise 36. hafta maçında sahasında Real Oviedo'yu ağırlayacak.

ÜST ÜSTE 2, TOPLAMDA 29. ŞAMPİYONLUK

El Clasico'da Real Madrid'i 2-0 mağlup ederek La Liga'da şampiyonluğunu ilan eden Barcelona, üst üste 2. kez ligde mutlu sona ulaştı. Barcelona, toplamda ise 29. şampiyonluğunu elde etti.

HANSI FLICK, BARCELONA KARİYERİNE HIZLI BAŞLADI

Öte yandan 2024 yazında Barcelona'nın başına geçen Hansi Flick de İspanyol ekibiyle ikinci lig şampiyonluğunu elde etti.

Takımdaki ilk senesinde La Liga şampiyonluğu yaşayan Flick, Katalan ekibiyle 2 İspanya Süper Kupası ve 1 İspanya Kupası da kazandı.

HANSI FLICK'İN ACI GÜNÜ

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Real Madrid maçı öncesinde acı bir haberle sarsıldı. Hansi Flick'in babasının öğleden sonra hayatını kaybettiği açıklandı. Deneyimli teknik adam vefat haberine rağmen Real Madrid derbisinde takımının başında sahaya çıkma kararı aldı.

El Clasico öncesi, Hansi Flick'in hayatını kaybeden babası için statta saygı duruşu düzenlendi ve oyuncular maçta siyah pazubentle mücadele etti.

Real Madrid de Hansi Flick'e başsağlığı diledi ve Flick ailesinin acısını paylaştıklarını dile getirdi.