Nesine 2. Lig'de normal sezonun ardından yükselme play-off maçlarının heyecanı tamamlandı. Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta yükselme play-off final maçında Muğlaspor ile Elazığspor, Bursa Atatürk Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi.

HABERİN ÖZETİ Muğlaspor 1. Lig'e yükseldi! Muğla temsilcisi, Elazığspor'u penaltılarda mağlup etti Muğlaspor, Elazığspor'u penaltılarda yenerek Trendyol 1. Lig'e yükseldi. Nesine 2. Lig Beyaz Grup yükselme play-off finalinde Muğlaspor ile Elazığspor karşılaştı. Normal süresi ve uzatma devreleri 0-0 tamamlanan maçı Muğlaspor penaltılarda 8-7 kazandı. Muğlaspor, Bursaspor, Batman Petrolspor ve Mardin 1969 Spor'dan sonra 1. Lig'e yükselen dördüncü ve son takım oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmayınca takımlar devre arasına 0-0'lık eşitlikle girdi.

Mücadelenin ikinci yarısında da gol olmadı ve normal süresi 0-0 tamamlanan karşılaşmada uzatma devreleri oynandı.

Nefeslerin tutulduğu maçın uzatma devrelerinde de gol sesi çıkmayınca kazanan taraf seri penaltı atışlarıyla belli oldu.

Penaltı atışlarında Elazığspor'u 8-7 mağlup etmeyi başaran Muğlaspor, Trendyol 1. Lig'e yükseldi.

Muğla temsilcisi; Bursaspor, Batman Petrolspor ve Mardin 1969 Spor'un ardından 1. Lig'e yükselen dördüncü ve son takım oldu.

ŞAMPİYONLUK KUPASINI TÖRENLE ALDI

Karşılaşmanın ardından kupa seremonisi düzenlendi.

Muğlasporlu futbolculara madalyalarını ve şampiyonluk kupasını, Türkiye Futbol Federasyonu yetkileri verdi.