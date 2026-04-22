İspanya'da Victor Osimhen savaşı! Real Madrid ve Barcelona transferde karşı karşıya

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Galatasaray’ın yaz transfer dönemine damga vuran Victor Osimhen gösterdiği performansla Avrupa devlerinin gözdesi haline geldi. Galatasaray’ın süper yıldızı Şampiyonlar Ligi ve ligde sergilediği oyun tarzıyla birçok kulübün dikkatini çekiyor.
Aslan, bu transfer için Napoli ile 75 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan paydan %10 kar karşılığında anlaşma sağlamıştı. Adı Barcelona, PSG, Liverpool ve Manchester United gibi devlerle anılan 26 yaşındaki yıldızla ilgili son iddia İspanya'dan geldi.
Fichajes'te yer alan habere göre; LaLiga devleri Real Madrid ve Barcelona Victor Osimhen'i transfer etmek istiyor. Real Madrid’in Kylian Mbappe'yi doğal pozisyonunda oynatmak için 9 numara transferi yapmak istediği ve Victor Osimhen'in bu profile uyduğu aktarıldı.
Barcelona’nın ise Robert Lewandowski'nin yerine üst düzey forvet arayışına girdiği öğrenildi.
Haberde, ''Victor Osimhen (27 yaşında) bir diğer alternatif. Galatasaray'ın hücumunda kilit oyuncu olan Osimhen, Hansi Flick ve İspanya Süper Kupası şampiyonunun yöneticilerinin tamamen takdir ettiği bir profil. 75 milyon Euro'ya transfer edilen Barça projesini güçlendirmek için yeniden listeye girdi'' ifadeleri yer aldı.
|2025-2026 Sezonu Performansı
|Turnuva
|Maç
|Gol
|Asist
|Süper Lig
|19
|12
|4
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|10
|7
|3
|Toplam
|29
|19
|7
Bu sezon resmi maçlarda toplam 19 gol kaydeden Osimhen, hem ligde hem de Avrupa'da takımını sırtlamaya devam etmektedir.