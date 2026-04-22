Spor
İspanya'da Victor Osimhen savaşı! Real Madrid ve Barcelona transferde karşı karşıya

İspanya'nın devleri Real Madrid ve Barcelona, Galatasaray'ın süper yıldızı Victor Osimhen için karşı karşıya. İki dünya devi forvet arayışına girdi. Osimhen için yaz transfer sezonunda ciddi hamleler gelebilir.

GİRİŞ:
22.04.2026
saat ikonu 09:27
|
GÜNCELLEME:
22.04.2026
saat ikonu 09:32

Galatasaray’ın yaz transfer dönemine damga vuran Victor Osimhen gösterdiği performansla Avrupa devlerinin gözdesi haline geldi. Galatasaray’ın süper yıldızı Şampiyonlar Ligi ve ligde sergilediği oyun tarzıyla birçok kulübün dikkatini çekiyor.

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen, gösterdiği performansla Avrupa devlerinin transfer radarına girdi.
Galatasaray, Osimhen transferi için Napoli ile 75 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan paydan %10 kar karşılığında anlaşma sağlamıştı.
İspanyol basını, Real Madrid ve Barcelona'nın Victor Osimhen'i transfer etmek istediğini iddia etti.
Real Madrid, Kylian Mbappe'yi doğal pozisyonunda oynatmak için 9 numara transferi yapmak istiyor ve Osimhen'in bu profile uyduğu belirtildi.
Barcelona ise Robert Lewandowski'nin yerine üst düzey bir forvet arayışında ve Osimhen'i Barça projesini güçlendirmek için yeniden listeye aldığı ifade edildi.
OSIMHEN DEV KULÜPLERİN RADARINDA

Aslan, bu transfer için Napoli ile 75 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan paydan %10 kar karşılığında anlaşma sağlamıştı. Adı Barcelona, PSG, Liverpool ve Manchester United gibi devlerle anılan 26 yaşındaki yıldızla ilgili son iddia İspanya'dan geldi.

REAL MADRID VE BARCELONA KARŞI KARŞIYA

Fichajes'te yer alan habere göre; LaLiga devleri Real Madrid ve Barcelona Victor Osimhen'i transfer etmek istiyor. Real Madrid’in Kylian Mbappe'yi doğal pozisyonunda oynatmak için 9 numara transferi yapmak istediği ve Victor Osimhen'in bu profile uyduğu aktarıldı.

BARÇA PROJESİ İÇİN GEREKLİ

Barcelona’nın ise Robert Lewandowski'nin yerine üst düzey forvet arayışına girdiği öğrenildi.

Haberde, ''Victor Osimhen (27 yaşında) bir diğer alternatif. Galatasaray'ın hücumunda kilit oyuncu olan Osimhen, Hansi Flick ve İspanya Süper Kupası şampiyonunun yöneticilerinin tamamen takdir ettiği bir profil. 75 milyon Euro'ya transfer edilen Barça projesini güçlendirmek için yeniden listeye girdi'' ifadeleri yer aldı.

2025-2026 Sezonu Performansı
TurnuvaMaçGolAsist
Süper Lig19124
UEFA Şampiyonlar Ligi1073
Toplam29197

Bu sezon resmi maçlarda toplam 19 gol kaydeden Osimhen, hem ligde hem de Avrupa'da takımını sırtlamaya devam etmektedir.

ÖNEMLİ BAŞARILAR VE İSTATİSTİKLER

  • Gol Krallığı: 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de attığı 26 golle gol kralı olmuş ve takımıyla şampiyonluk yaşamıştır.
  • Kariyer Rekoru: 3 Mayıs 2025'te Sivasspor'a attığı gollerle sezonluk toplamda 34 gole ulaşarak kendi kariyer rekorunu kırmıştır.
  • Derbi Performansı: 2 Nisan 2025'teki Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe deplasmanında alınan 2-1'lik galibiyette iki golü de kendisi atmıştır.
  • Tarihi Bonservis: 2025-2026 sezonu başında 75 milyon Euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a kalıcı olarak transfer olmuş, bu rakam Türk futbol tarihinin en yüksek bonservisi olarak kayda geçmiştir.
