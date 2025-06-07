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 | Burak Ayaydın

İspanya'da yılın futbolcusu belli oldu: Barcelona etkisi kendini gösterdi!

İspanya La Liga'da Barcelona şampiyon olurken, sezonun en iyisi de Raphinha seçildi. Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı, gösterdiği performansla zirvede yer aldı.

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İspanya'da yılın futbolcusu belli oldu: Barcelona etkisi kendini gösterdi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
07.06.2025
saat ikonu 19:28
|
GÜNCELLEME:
07.06.2025
saat ikonu 19:28

İspanya La Liga'da sezonun en iyileri belli oldu. Barcelonalı Raphinha yılın futbolcusu seçilirken, Lamine Yamal ise en iyi 23 yaş altı oyuncu ödülüne layık görüldü.

İspanya'da yılın futbolcusu belli oldu: Barcelona etkisi kendini gösterdi!

SEZONUN GOLÜ

Sezonun kurtarışı ödülünü Atletico Madrid'in Sloven kalecisi Jan Oblak kazanırken, sezonun golü ödülünü ise Real Sociedad'ın Hırvat orta saha oyuncusu Luka Sucic aldı.

İspanya'da yılın futbolcusu belli oldu: Barcelona etkisi kendini gösterdi!

HANSI FLICK'E DE ÖDÜL

Barcelona ile çok iyi bir sezon geçiren Alman hoca, La Liga'da yılın teknik direktörü seçildi.

İspanya'da yılın futbolcusu belli oldu: Barcelona etkisi kendini gösterdi!

Sıkça Sorulan Sorular

BARCELONA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE NASILDI?
Avrupa'nın en büyük turnuvasında yarı finale kadar gelen Barcelona, Inter karşısında talihsiz şekilde elenmişti.
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ETİKETLER
#barcelona
#İspanya La Liga
#Raphinha
#the best
#Spor
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