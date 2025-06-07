İspanya'da yılın futbolcusu belli oldu: Barcelona etkisi kendini gösterdi!

İspanya La Liga'da Barcelona şampiyon olurken, sezonun en iyisi de Raphinha seçildi. Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı, gösterdiği performansla zirvede yer aldı.

İspanya La Liga'da sezonun en iyileri belli oldu. Barcelonalı Raphinha yılın futbolcusu seçilirken, Lamine Yamal ise en iyi 23 yaş altı oyuncu ödülüne layık görüldü.

SEZONUN GOLÜ

Sezonun kurtarışı ödülünü Atletico Madrid'in Sloven kalecisi Jan Oblak kazanırken, sezonun golü ödülünü ise Real Sociedad'ın Hırvat orta saha oyuncusu Luka Sucic aldı.

HANSI FLICK'E DE ÖDÜL

Barcelona ile çok iyi bir sezon geçiren Alman hoca, La Liga'da yılın teknik direktörü seçildi.