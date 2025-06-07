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Editor
 | Burak Ayaydın

Victor Osimhen İstanbul'dan ayrıldı!

Al Hilal ile anlaşan Victor Osimhen, Türkiye'den ayrıldı. Ülkesine uçan Nijeryalı, ardından ise hızlıca Suudi Arabistan'a geçiş yapacak.

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Victor Osimhen İstanbul'dan ayrıldı!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.06.2025
saat ikonu 18:29
|
GÜNCELLEME:
07.06.2025
saat ikonu 18:32

Galatasaray ile yeniden sözleşme imzalamayan Victor Osimhen, an itibarıyla İstanbul'dan ayrıldı. Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile prensipte anlaşan Nijeryalı yıldız, kariyerine Pro Lig'de devam edecek.

VICTOR OSIMHEN YENİ BİR SAYFA AÇTI

Galatasaray'da kalması istenen ama yüksek maaş teklifiyle birlikte Al Hilal'i seçen Victor Osimhen, hayatında yeni bir sayfa açtı. Tivibu Spor'un haberine göre Osimhen, bugün İstanbul'dan ayrılarak ülkesi Nijerya'ya uçtu. Ayrıca dünyaca ünlü golcü, İstanbul'dan ayrılırken objektiflere yakalandı.

Victor Osimhen İstanbul'dan ayrıldı!

Sıkça Sorulan Sorular

VICTOR OSIMHEN İÇİN AL HILAL NE KADAR MAAŞ TEKLİF ETTİ?
Suudi ekibinin, bonuslar hariç yıllık 35 milyon Euro ödeyeceği düşünülüyor.
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ETİKETLER
#victor osimhen
#victor osimhen
#Galatasaray Transferi
#Transfer Haberleri
#Spor
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