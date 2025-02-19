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 | Mutluhan Yildiz

İstanbul'daki kar RAMS Park'ın zeminini kapladı! Çimlerin neden örtülmediği ortaya çıktı

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off turunda Galatasaray, AZ Alkmaar ile rövanş maçına çıkmaya hazırlanıyor. Mücadele öncesinde İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı dikkat çekerken, sarı-kırmızılıların RAMS Park Stadyumu'nun zeminini neden koruma altına almadığı ve örtü ile kapatmadığı da belli oldu.

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İstanbul'daki kar RAMS Park'ın zeminini kapladı! Çimlerin neden örtülmediği ortaya çıktı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
19.02.2025
saat ikonu 20:23
|
GÜNCELLEME:
19.02.2025
saat ikonu 20:23

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ikinci maçında Hollanda ekibi AZ Alkmaar’ı ağırlayacak. Öte yandan, İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı, karşılaşmanın oynanacağı RAMS Park’ı beyaza bürüdü. Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa serüvenini şekillendirecek bu kritik mücadele için geri sayım sürerken, stat zeminine koruyucu örtü serilmemesi tartışma konusu oldu.

RAMS PARK'IN ZEMİNİ NEDEN ÖRTÜLMEDİ?

Spor X’in aktardığı bilgiye göre, RAMS Park yetkilileri, saat 21.30’da AZ Alkmaar’ın statta gerçekleştireceği antrenman sebebiyle zemin örtüsünü sermeme kararı aldı. Örtünün serilip kaldırılmasının kolay olmadığı ve antrenman öncesinde bu işlemin yapılmasının zemine daha fazla zarar verebileceği ifade edildi.

Herkes bunu konuşuyordu: Galatasaray\'ın RAMS Park\'ın zeminini neden örtmediği ortaya çıktı

Stadyum yönetimi, AZ Alkmaar'ın antrenmanı tamamlamasının ardından saha zemini için gerekli düzenlemeleri yaparak koruyucu örtüyü serecek. Bu örtü, maç saatine kadar zeminde kalacak ve karşılaşmadan kısa bir süre önce kaldırılacak. Böylece, müsabaka sağlıklı saha koşullarında başlayacak. Maç sona erdiğinde ise zemin bakıma alınarak yeniden örtüyle kaplanacak ve Fenerbahçe derbisine kadar bu şekilde muhafaza edilecek.

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY-AZ ALKMAR MAÇI SAAT KAÇTA?
Galatasaray ile AZ Alkmaar arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş karşılaşması 20 Şubat Perşembe günü (yarın) saat 20.45'te RAMS Park'ta oynanacak. Hollanda'da oynanan ilk maçı AZ Alkmaar 4-1 kazanmıştı.

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