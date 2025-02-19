İstanbul'daki kar RAMS Park'ın zeminini kapladı! Çimlerin neden örtülmediği ortaya çıktı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ikinci maçında Hollanda ekibi AZ Alkmaar’ı ağırlayacak. Öte yandan, İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı, karşılaşmanın oynanacağı RAMS Park’ı beyaza bürüdü. Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa serüvenini şekillendirecek bu kritik mücadele için geri sayım sürerken, stat zeminine koruyucu örtü serilmemesi tartışma konusu oldu.

RAMS PARK'IN ZEMİNİ NEDEN ÖRTÜLMEDİ?

Spor X’in aktardığı bilgiye göre, RAMS Park yetkilileri, saat 21.30’da AZ Alkmaar’ın statta gerçekleştireceği antrenman sebebiyle zemin örtüsünü sermeme kararı aldı. Örtünün serilip kaldırılmasının kolay olmadığı ve antrenman öncesinde bu işlemin yapılmasının zemine daha fazla zarar verebileceği ifade edildi.

Stadyum yönetimi, AZ Alkmaar'ın antrenmanı tamamlamasının ardından saha zemini için gerekli düzenlemeleri yaparak koruyucu örtüyü serecek. Bu örtü, maç saatine kadar zeminde kalacak ve karşılaşmadan kısa bir süre önce kaldırılacak. Böylece, müsabaka sağlıklı saha koşullarında başlayacak. Maç sona erdiğinde ise zemin bakıma alınarak yeniden örtüyle kaplanacak ve Fenerbahçe derbisine kadar bu şekilde muhafaza edilecek.