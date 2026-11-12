İtalya Fransa hangi kanalda? Canlı ve şifresiz verecek kanal belli oldu

İtalya ile Fransa, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un beşinci haftasında karşı karşıya geliyor. Milano'daki tarihi Giuseppe Meazza Stadı'nda (San Siro) oynanacak mücadele, iki takımın gruptaki sıralaması açısından büyük önem taşıyor. Dört karşılaşmada 10 puan toplayan Fransa, grubun zirvesinde yer alırken İtalya 7 puanla ikinci sırada bulunuyor. Ev sahibi ekip, taraftarı önünde alacağı galibiyetle puan farkını azaltmak ve liderlik yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Fransa cephesinde ise Kylian Mbappe başta olmak üzere önemli eksikler bulunuyor. Teknik direktörler Roberto Mancini ve Zinedine Zidane'ın karşılaşmada tercih edeceği kadrolar da maç öncesinde merak edilen konular arasında bulunuyor. İtalya Fransa maçını futbolseverler şifresiz izleyebilecek. İtalya Fransa hangi kanalda olduğu açıklandı. İtalya Fransa maçını hangi kanal veriyor? İşte ayrıntılar…

İTALYA SAHASINDA FRANSA'YI KONUK EDECEK

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta heyecan beşinci hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Grubun iki güçlü ekibi İtalya ile Fransa, Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Yerel saatle 20.45'te başlayacak mücadele, Türkiye saatiyle 22.45'te oynanacak. Karşılaşmada Rumen hakem Istvan Kovacs düdük çalacak. İki takım açısından da büyük önem taşıyan mücadelede alınacak sonuç, grubun üst sıralarındaki puan tablosunu doğrudan etkileyecek.

Grup sıralamasına bakıldığında Fransa, oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 10 puana ulaştı. Artı 5 averaja sahip olan Fransız ekibi, ilk sıradaki yerini koruyor. İtalya ise 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 7 puanla ikinci sırada bulunuyor. Belçika 6 puanla üçüncü sırada yer alırken Türkiye henüz puan alamadı ve grubun son basamağında bulunuyor.

Fransa, İtalya deplasmanından galibiyetle ayrılması halinde çeyrek finale yükselme yolunda önemli bir avantaj elde edecek. Ev sahibi İtalya ise San Siro'da kazanarak puanını 10'a çıkarmak ve Fransa ile arasındaki farkı kapatmak istiyor. İki takım arasında 2 Ekim 2026 tarihinde Paris'te oynanan son karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlanmıştı. Mücadelede Michael Olise'nin golüne Alessandro Bastoni karşılık vermişti. Bu nedenle iki ekip, Milano'daki karşılaşmada birbirlerine karşı üstünlük kurmak için sahaya çıkacak.

İtalya Milli Takımı'nın başında Roberto Mancini bulunurken Fransa Milli Takımı'nı Zinedine Zidane çalıştırıyor. Mancini yönetimindeki İtalya, kendi sahasında taraftar desteğini arkasına alarak üç puana ulaşmak istiyor. Zidane'ın Fransa'sı ise deplasmanda alacağı sonuçla grup liderliğini sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

İTALYA FRANSA HANGİ KANALDA?

İtalya-Fransa UEFA Uluslar Ligi karşılaşması, Türkiye'de A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler, 90 dakikalık mücadeleyi televizyonlarından herhangi bir ücretli yayın paketi gerektirmeden takip edebilecek. A Spor, Digiturk, D-Smart, Kablo TV, Tivibu ve Turkcell TV+ gibi televizyon platformlarında da izlenebiliyor. İnternet üzerinden karşılaşmayı takip etmek isteyenler ise A Spor'un resmi yayın kanallarından yararlanabilecek.

Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanacak İtalya-Fransa mücadelesinin başlama saati Türkiye saatiyle 22.45 olarak açıklandı. İtalya'da yerel saatle 20.45'te başlayacak karşılaşma, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un beşinci haftasında oynanacak. Maçın hakemliğini ise Romanya Futbol Federasyonu'ndan István Kovács üstlenecek.

Uydu üzerinden A Spor izlemek isteyen futbolseverler için kanalın frekans bilgileri de belli. Uydu alıcılarına aşağıdaki bilgileri girerek kanalın yayınına ulaşılabiliyor.

A SPOR GÜNCEL FREKANS BİLGİLERİ

Frekans: 12.207 MHz

Symbol Rate: 27500

Polarizasyon: H (Yatay)

FEC: 3/4

Digiturk: 88. kanal

Tivibu: 81. kanal

D-Smart: 80. kanal

A Spor'un resmi internet yayınları üzerinden de karşılaşmanın canlı takibi yapılabilecek. Böylece televizyon başında bulunamayan futbolseverler, internet bağlantısı aracılığıyla İtalya-Fransa mücadelesini takip edebilecek.

MBAPPE İTALYA MAÇINDA NEDEN YOK, NEDEN OYNAMIYOR?

Fransa Milli Takımı'nda karşılaşma öncesinde en çok merak edilen konulardan biri Kylian Mbappe'nin kadroda yer almaması oldu. Fransız yıldız, hamstring bölgesindeki hafif rahatsızlık nedeniyle İtalya maçında forma giyemeyecek. Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane, oyuncunun sağlık durumunu riske atmamak adına karşılaşmada görev vermeyeceklerini belirtti.

Zidane, Mbappe'nin sakatlığı nedeniyle tedbirli davrandıklarını ve futbolcunun sonraki karşılaşmada sahalara dönebileceğini umduğunu açıkladı. Fransız teknik adamın değerlendirmesine göre Mbappe'nin pazar günü oynanacak Türkiye maçında forma giyme ihtimali bulunuyor. Ancak yıldız futbolcunun İtalya karşısında kadroda olmayacağı belirtildi.