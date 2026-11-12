Türkiye yenerse yenilirse berabere kalırsa ne olur? Türkiye Belçika’ya yenilirse B ligine düşer mi?

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında Belçika'yı İzmir'de konuk edecek. Sergen Yalçın yönetimindeki ilk karşılaşmasına çıkacak olan milliler, geride kalan dört maçta henüz puan alamadı. Fransa, İtalya ve Belçika karşısında yaşadığı mağlubiyetlerin ardından grup aşamasının son bölümüne giren Türkiye, 15 Kasım'da Fransa ile de deplasmanda karşılaşacak. Belçika mücadelesi öncesinde grupta Fransa 10, İtalya 7, Belçika 6 puanda bulunurken Türkiye'nin puanı ise sıfır. Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz'ın cezalarını tamamlayarak kadroya döneceği karşılaşmada Abdülkerim Bardakcı forma giyemeyecek. Millilerin grup sıralamasını ve A Ligi'ndeki geleceğini belirleyecek ihtimaller ise merak konusu oldu. Türkiye yenerse yenilirse ne olur? İşte puan durumları…

TÜRKİYE'NİN ULUSLAR LİGİ GRUBU PUAN DURUMU

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta son iki karşılaşma öncesinde Fransa 10 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. İtalya 7 puanla ikinci sırada yer alırken, Belçika 6 puanla üçüncü basamakta bulunuyor. İlk dört karşılaşmasında puan alamayan Türkiye ise 0 puanla grubun son sırasında yer alıyor. Milliler, Kocaeli'de Fransa'ya 1-0, Bursa'da İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. Deplasmanda Belçika karşısında 3-0 kaybeden ay-yıldızlı ekip, Bologna'da oynanan İtalya maçından da 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

Grubun kalan bölümünde Türkiye, Belçika ve Fransa ile karşılaşacak. Millilerin beşinci sınavı İzmir'de Belçika karşısında olacak. Grubun diğer maçında İtalya ile Fransa, Milano'da TSİ 22.45'te mücadele edecek. Türkiye ise grup aşamasındaki son karşılaşmasını 15 Kasım'da deplasmanda Fransa'ya karşı oynayacak. Bu iki maçın ardından A Ligi 1. Grup'taki nihai sıralama belli olacak.

Grubun güncel puan tablosu şöyle:

Fransa: 10 puan

İtalya: 7 puan

Belçika: 6 puan

Türkiye: 0 puan

TÜRKİYE BELÇİKA'YI YENERSE NE OLUR?

A Milli Futbol Takımı'nın Belçika karşısında kazanması halinde hanesine 3 puan yazılacak. İlk dört maçını puansız tamamlayan Türkiye, böylece gruptaki puanını 3'e yükseltecek. Ancak millilerin grup üçüncülüğüne ulaşabilmesi için yalnızca Belçika karşısında galip gelmesi yeterli olmayacak. Türkiye'nin 15 Kasım'da oynayacağı Fransa karşılaşmasından da 3 puanla ayrılması gerekiyor. İki maçın kazanılması halinde millilerin toplam puanı 6 olacak.

Türkiye'nin grubu üçüncü sırada tamamlayabilmesi için Belçika'nın İtalya karşısında puan kaybetmesi şartı da bulunuyor. İhtimallerin gerçekleşmesi ve puanların eşitlenmesi halinde Türkiye ile Belçika arasındaki karşılaşmalarda alınan sonuçlar, yani ikili averaj belirleyici olacak. Bu nedenle İzmir'de oynanacak mücadele, Türkiye'nin grup sıralamasındaki konumu bakımından büyük önem taşıyor. Millilerin iki galibiyet alması ve Belçika'nın puan kaybetmesiyle oluşabilecek tablo, A Ligi'ndeki sıralama açısından belirleyici olacak.

Grubu üçüncü sırada bitirmek, Türkiye'nin A Ligi'nde kalma mücadelesinde önemli bir aşama olacak. Ancak üçüncülük, A Ligi'nde kalmayı tek başına garanti etmiyor. Dört grubun üçüncü sıradaki takımları arasında yapılacak genel sıralamada ilk iki basamakta bulunan ekipler A Ligi'nde kalacak. Son iki sırada yer alan takımlar ise A/B Ligi play-off karşılaşmalarına çıkacak. Dolayısıyla Türkiye'nin Belçika ve Fransa maçlarından alacağı sonuçların yanı sıra diğer gruplardaki üçüncü takımların puanları da önem taşıyacak.

TÜRKİYE BELÇİKA'YA YENİLİRSE NE OLUR, ELENİYOR MU?

Türkiye'nin Belçika karşısında mağlup olması halinde milliler, ilk dört maçta olduğu gibi beşinci karşılaşmadan da puan alamayacak. Böylece A Milli Futbol Takımı'nın grup aşamasındaki puanı sıfırda kalacak. Bu karşılaşmanın ardından Türkiye, 15 Kasım'da Fransa deplasmanına çıkacak ve grup aşamasını tamamlayacak. Belçika yenilgisi, millilerin grubu üçüncü sırada bitirme ihtimalini de ortadan kaldıracak. Çünkü Türkiye'nin üçüncülük için kalan iki maçını da kazanması gerekiyor.

Ancak Belçika karşısında alınacak mağlubiyet ile doğrudan B Ligi'ne düşmek aynı anlama gelmiyor. UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'nden düşme ve ligde kalma değerlendirmesi, grupların tamamlanmasının ardından oluşacak genel sıralamaya göre yapılıyor. Türkiye'nin grubunu dördüncü sırada bitirmesi halinde diğer üç grubun dördüncüleriyle birlikte değerlendirilmesi gerekecek. Dört grup sonuncusu arasında yapılacak sıralamada ilk iki basamakta yer alan takımlar A/B Ligi play-off oynama hakkı kazanacak.

Genel sıralamada son iki basamakta kalan grup sonuncuları ise herhangi bir play-off karşılaşmasına çıkmadan doğrudan B Ligi'ne düşecek. Dolayısıyla Türkiye'nin B Ligi'ne doğrudan düşüp düşmeyeceği, yalnızca Belçika maçının sonucuna göre değil, diğer gruplardaki sonuncuların performanslarına göre de belirlenecek. Millilerin kalan maçlarda alacağı puanlar, grup sıralamasının yanı sıra diğer gruplarla yapılacak genel değerlendirmede de önem taşıyacak.

TÜRKİYE ULUSLAR LİGİ'NDE 3. OLURSA NE OLUR?

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'u üçüncü sırada tamamlaması halinde doğrudan ligde kalması kesinleşmeyecek. Türkiye, diğer üç grubun üçüncü sıradaki takımlarıyla birlikte genel sıralamaya dahil edilecek. Bu değerlendirmede dört grup üçüncüsünün puanları ve oluşan sıralama dikkate alınacak. Genel sıralamada ilk iki basamakta yer alan takımlar, A Ligi'ndeki yerini korumayı başaracak.

Türkiye'nin dört grup üçüncüsü arasındaki sıralamada son iki basamakta kalması halinde ise A Ligi'nde kalabilmek için A/B Ligi play-off karşılaşmalarına çıkması gerekecek. Bu nedenle millilerin grubu üçüncü sırada tamamlaması tek başına yeterli olmayacak. Diğer gruplardaki üçüncü takımların elde edeceği sonuçlar da Türkiye'nin ligdeki geleceğini belirleyecek.

Öte yandan Türkiye'nin grup dördüncüsü olması halinde farklı bir değerlendirme yapılacak. Dört grubun sonuncuları arasında oluşturulacak genel sıralamada ilk iki takım A/B Ligi play-off oynama hakkı elde edecek. Son iki sırada bulunan ekipler ise doğrudan B Ligi'ne düşecek. Bu nedenle Türkiye açısından grup aşamasının kalan bölümünde alınacak puanlar, yalnızca grup sıralaması için değil, UEFA Uluslar Ligi'ndeki lig statüsünün korunması açısından da belirleyici olacak.