A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında Belçika'yı İzmir'de konuk ediyor. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadele öncesinde Türkiye'nin ilk 11'i açıklanırken, gözler kasım ayı aday kadrosunda yer alan ve kadro dışında kalan futbolculara çevrildi. Sergen Yalçın yönetimindeki ilk karşılaşmasına çıkacak olan ay-yıldızlı ekipte Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz'ın ceza sürelerini tamamlamasının ardından yeniden forma giyebilecek olması dikkat çekti. Juventus'ta oynayan milli futbolcu Kenan Yıldız'ın yokluğu ise Belçika karşılaşması öncesinde futbolseverlerin yanıtını aradığı soruların başında geliyor. Kenan Yıldız milli takımda neden yok? Detaylar…

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HABERİN ÖZETİ Kenan Yıldız neden yok, sakat mı? Belçika ve Fransa maçında yok Kenan Yıldız milli takımda neden yok belli oldu. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ile İzmir'de karşılaşıyor ve teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki ilk maçına çıkıyor; Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız'ın sakatlığı nedeniyle kadroda yer almaması dikkat çekiyor. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında Belçika'yı İzmir'de konuk ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın milli takımdaki ilk karşılaşması olacak. Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, ceza sürelerini tamamlamalarının ardından forma giyebilecek. kenan yıldız milli takımda neden yok, Juventus'ta oynayan milli futbolcu Kenan Yıldız, sakatlığı nedeniyle Belçika ve Fransa maçlarının aday kadrosunda yer almıyor. Kenan Yıldız, 31 Ağustos 2026'da ayağındaki kırık nedeniyle ameliyat oldu ve tedavisi devam ediyor. Juventus kulübü, Kenan Yıldız'ın tedavisinin İtalya'da devam etmesini istediği için milli futbolcu kulübünde kaldı.

TÜRKİYE BELÇİKA 11'LER AÇIKLANDI

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımı, beşinci hafta karşılaşmasında Belçika ile karşı karşıya geliyor. İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. ATV ekranlarından canlı yayınlanacak karşılaşmayı İsviçre Futbol Federasyonundan Sandro Scharer yönetecek. Scharer'in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ve Jonas Erni üstlenirken, müsabakanın dördüncü hakemi Mirel Turkes olacak.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın milli takımdaki ilk maçında sahaya süreceği ilk 11 de belli oldu. İşte ilk 11’ler:

Türkiye 11: Uğurcan, Oğuz, Merih, Ozan, Ferdi, İsmail, Orkun, Yunus, Arda, Barış Alper, Enes.

Belçika 11: Lammens, De Cuyper, Mechele, Ngoy, Castagne, Raskin, Tielemans, De Bruyne, Moreira, Doku, De Ketelaere.

KENAN YILDIZ NEDEN YOK, NEDEN OYNAMIYOR?

Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, A Milli Futbol Takımı'nın kasım ayı aday kadrosunda yer almıyor. Genç oyuncunun kadroya alınmamasının nedeni teknik direktör Sergen Yalçın'ın tercihi değil, devam eden sakatlık süreci. İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız, ayağında meydana gelen kırık nedeniyle 31 Ağustos 2026 tarihinde ameliyat geçirdi. Operasyonun ardından rehabilitasyon ve fizik tedavi programına başlayan milli futbolcunun tedavisi ise henüz tamamlanmadı.

Kenan Yıldız'ın maç kondisyonunu henüz kazanamamış olması nedeniyle Belçika karşılaşmasının aday kadrosuna dahil edilmediği belirtildi. Genç futbolcunun tedavisi İtalya'da devam ederken Juventus sağlık heyeti de oyuncunun rehabilitasyon sürecini kulübünde sürdürmesini istedi. A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 6 Kasım'da düzenlediği basın toplantısında Kenan Yıldız ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Sergen Yalçın, milli futbolcunun sakatlığına rağmen milli takıma gelmek istediğini söyledi.

Sergen Yalçın, Kenan Yıldız'ın milli takımda bulunma isteğine ilişkin, "Kenan'la yaptığımız konuşmada, sakat olmasına rağmen millî takıma gelmek istediğini söyledi." ifadelerini kullandı. Ancak Juventus yönetimi ve sağlık ekibinin tedavinin İtalya'da devam etmesini istemesi üzerine genç futbolcu kulübünde kaldı. Sergen Yalçın, konuyla ilgili olarak, "Kulübü ise tedavisinin orada devam etmesini istedi. Bu yüzden orada kaldı." açıklamasını yaptı.

KENAN YILDIZ FRANSA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

A Milli Futbol Takımı'nın kasım ayı fikstüründeki ikinci karşılaşması Fransa deplasmanında oynanacak. Türkiye, Belçika mücadelesinin ardından 15 Kasım'da Fransa ile karşı karşıya gelecek. Ancak Juventus'ta tedavisi devam eden Kenan Yıldız'ın bu karşılaşmada da forma giymesi mümkün olmayacak. Milli futbolcunun sakatlığını henüz tamamen atlatmamış olması ve fiziksel hazırlık sürecinin devam etmesi nedeniyle Fransa maçının kadrosunda da bulunmayacağı belirtildi.

KENAN YILDIZ NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK?

Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız'ın sahalara döneceği kesin tarih henüz açıklanmadı. Ayağındaki kırık nedeniyle 31 Ağustos 2026 tarihinde ameliyat edilen milli futbolcu, operasyonun ardından rehabilitasyon programına başladı. Juventus kulübünün resmi duyurularında operasyonun başarılı geçtiği ve oyuncunun fizik tedavi sürecine başladığı bilgisi paylaşıldı. Ancak genç futbolcunun yeniden maçlara çıkabileceği tarihe ilişkin kesin bir takvim duyurulmadı.