Japonya 2026 Dünya Kupası biletini ilk alan ülke oldu!

Asya temsilcisi Japonya A Milli Futbol Takımı; ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanan ilk ülke oldu.