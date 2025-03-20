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 | Eyüp Ensar Yeşil

Japonya 2026 Dünya Kupası biletini ilk alan ülke oldu!

Asya temsilcisi Japonya A Milli Futbol Takımı; ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanan ilk ülke oldu.

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Japonya 2026 Dünya Kupası biletini ilk alan ülke oldu!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
20.03.2025
saat ikonu 17:56
|
GÜNCELLEME:
20.03.2025
saat ikonu 18:03

Asya ülkesi Japonya, 2026 Dünya Kupası Asya Elemeleri 3. Tur C Grubu'ndaki 7. maçında Bahreyn'i evinde misafir etti. Saitama Stadı'nda oynanan karşılaşma 2-0'lık skorla ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.

Japonya'ya galibiyeti getiren goller 9. dakikada Wataru Endo ve 87 dakikada Takefusa Kubo'dan geldi.

C Grubu'nda bitime 3 maç kala puanını 19'a çıkartan Japonya; ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi.

2026 Dünya Kupası biletini alan ilk takım belli oldu
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