Japonya 2026 Dünya Kupası biletini ilk alan ülke oldu!

İstanbul
Asya temsilcisi Japonya A Milli Futbol Takımı; ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanan ilk ülke oldu.
Asya ülkesi Japonya, 2026 Dünya Kupası Asya Elemeleri 3. Tur C Grubu'ndaki 7. maçında Bahreyn'i evinde misafir etti. Saitama Stadı'nda oynanan karşılaşma 2-0'lık skorla ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.
Japonya'ya galibiyeti getiren goller 9. dakikada Wataru Endo ve 87 dakikada Takefusa Kubo'dan geldi.
C Grubu'nda bitime 3 maç kala puanını 19'a çıkartan Japonya; ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi.