Javier Macherano Lionel Messi'nin teknik direktörü olmak üzere!

22 Kasım 2024 19:36 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 19:43

Arjantinli teknik adam Gerardo Martino ile yollarını ayırmaya hazırlanan MLS takımı Inter Miami'nin başka bir Arjantinli olan eski futbolcu Javier Mascherano ile anlaşmak üzere olduğu iddia edildi.