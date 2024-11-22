Javier Macherano Lionel Messi'nin teknik direktörü olmak üzere!
Arjantinli teknik adam Gerardo Martino ile yollarını ayırmaya hazırlanan MLS takımı Inter Miami'nin başka bir Arjantinli olan eski futbolcu Javier Mascherano ile anlaşmak üzere olduğu iddia edildi.
Bir zamanlar Barcelona'da Lionel Messi, Luis Suarez, Sergio Busquest ve Jordi Alba ile birlikte forma giyen Javier Mascherano tekrar eski arkadaşlarıyla MLS takımı İnter Miami'de kavuşmak üzere.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Inter Miami'nin Javier Mascherano'yyu takımın başına getirmeye hazırlandığı kaydedildi.
Inter Miami'nin Gerardo Martino ile yollarını ayırmayı planladığı vurgulanırken MLS ekibinin, Javier Mascherano ile el sıkıştığı belirtildi.
Arjantin U20 Milli Takımı'nı çalıştıran Javier Mascherano'nun Lionel Messi'nin yeni teknik direktörü olacağı belirtildi. 40 yaşındaki teknik direktör için resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılmasının beklendiği kaydedildi.