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 | Burak Ayaydın

Jayden Oosterwolde transferi gerçekleşiyor! Fenerbahçeli yıldızın menajeri görüşmelere başladı

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Jayden Oosterwolde ayrılık yolunda. Sakatlığı sebebiyle bir süredir Fenerbahçe forması giymeyen Jayden Oosterwolde, an itibarıyla PSV Eindhoven ile görüşmeler gerçekleştiriyor.

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Jayden Oosterwolde transferi gerçekleşiyor! Fenerbahçeli yıldızın menajeri görüşmelere başladı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
28.03.2025
saat ikonu 17:18
|
GÜNCELLEME:
28.03.2025
saat ikonu 17:21

Fenerbahçeli Jayden Oosterwolde için Hollanda basını flaş bir gelişme duyurdu. Fenerbahçe ile yollarını ayırmaya hazırlanan Jayden Oosterwolde'nin menajeri, an itibarıyla ülkesi Hollanda'nın en önemli temsilcilerinden PSV Eindhoven ile görüşmeler gerçekleştiriyor.

FENERBAHÇE'DE JAYDEN OOSTERWOLDE TRANSFER OLUYOR

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yazına kadar devam eden Hollandalı savunmacı, menajerine ayrılık için talimat verdi ve PSV Eindhoven ile görüşmelere başladı. Türkiye'deki sakatlık sürecinden olumsuz etkilenen Oosterwolde, ülkesine dönmek ve yeni bir başlangıç yapmak istiyor! Halihazırda Fenerbahçe'nin gelecek sezon planlarında önemli bir yeri olan 23 yaşındaki futbolcunun, ne kadar bir meblağ ile transfer olacağı çok merak ediliyor.

Jayden Oosterwolde - Oyuncu profili 24/25 | Transfermarkt

JAYDEN OOSTERWOLDE'NİN PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 14 maça çıkan savunmacı, 1274 dakika sahada kalmıştı. Oosterwolde, yaşadığı talihsiz sakatlık sonrasında ancak gelecek yaz tekrar sahalara dönebilecek.

Sıkça Sorulan Sorular

OOSTERWOLDE FENERBAHÇE'YE NEREDEN GELMİŞTİ?
Hollandalı savunmacıyı önemli bir yatırım olarak gören sarı lacivertli ekip, 6 milyon Euro bedelle Oosterwolde'yi Parma'dan satın almıştı.
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ETİKETLER
#jayden oosterwolde
#psv eindhoven
#Fenerbahçe
#Transfer Haberleri
#Spor
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