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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'nin yıldızına Dubai'den sözleşme önerildi! Jose Mourinho ayrılığa izin verdi

Fenerbahçeli Dusan Tadic için Dubai'den teklif geldi ve Jose Mourinho da transferi değerlendirdi. Halihazırda uzun zamandır Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşulan Dusan Tadic için Jose Mourinho'dan da an itibarıyla resmen onay çıktı ve Dubai ihtimali güçlendi.

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Fenerbahçe'nin yıldızına Dubai'den sözleşme önerildi! Jose Mourinho ayrılığa izin verdi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.03.2025
saat ikonu 16:46
|
GÜNCELLEME:
28.03.2025
saat ikonu 16:48

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Dusan Tadic için Dubai sürecini onayladı. An itibarıyla Ajax'ın ardından Dubai'den de sözleşme teklifi alan Dusan Tadic, Jose Mourinho'nun yeni bir yapılanma tercihi sebebiyle de Fenerbahçe'den ayrılmayı gündemine aldı.

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FENERBAHÇE'DE JOSE MOURINHO'DAN DUSAN TADIC İÇİN DUBAI TRANSFERİNE ONAY ÇIKTI

Fenerbahçe'nin yüksek tempolu oyunlarına ayak uyduramayan Dusan Tadic, sarı lacivertli taraftarların ardından Jose Mourinho tarafından da gözden çıkarıldı! Geçtiğimiz günlerde Ajax'ın hakkında açıklamalar yaptığı ve kapımız açık dediği Dusan Tadic, şimdi de Dubai'den kontrat teklifi aldı. Yağız Sabuncuoğlu'nun duyurduğu habere göre Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen transfer teklifi, Tadic için Fenerbahçe'den ayrılma ihtimalini artık resmi bir sürece evirdi. Türkiye'den gitmeyi ciddi anlamda gündemine alan Sırp hücumcunun, önümüzdeki yaz dönemiyle birlikte yeni takımına katılması bekleniyor.

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FENERBAHÇE'DE DUSAN TADIC PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 43 maça çıkan 10 numara, 11 gol ve 15 asistlik katkı sağladı.

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE VE TADIC ARASINDAKİ SÖZLEŞME NE ZAMAN BİTİYOR?
Sırp hücumcu gelecek yaz serbest kalacak.
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