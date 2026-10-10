Joe Willock olmazsa alternatifi hazır! Beşiktaş orta saha için aradığı yıldızı buldu

Trendyol Süper Lig’de sezona güçlü bir giriş yapan ve zirve yarışındaki iddiasını sürdüren Beşiktaş, bir yandan ligdeki kritik Kocaelispor mücadelesine hazırlanırken diğer yandan kadro mühendisliği için çalışmalarını hızlandırdı.

Taraftarı önünde Kocaelispor’u mağlup ederek galibiyet serisine devam etmek isteyen siyah-beyazlılar, sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldırmak adına kadrodaki eksik noktaları Ocak ayında tamamlamayı hedefliyor.

ORTA SAHA İÇİN İLK HEDEF JOE WİLLOCK

Teknik heyetin raporu doğrultusunda önceliği orta saha hattına veren Beşiktaş yönetiminde listenin en üst sırasında Newcastle United forması giyen Joe Willock yer alıyor. Siyah-beyazlı kurmaylar İngiliz oyuncu için temaslarını sürdürürken, transfer sürecinde yaşanabilecek olası olumsuzluklara karşı geniş bir alternatif listesi de hazırladı.

B PLANI İTALYA'DAN: TORİNO'LU YILDIZ MANDRAGORA

Son gelen kulis bilgisine göre; Beşiktaş, Willock transferinin gerçekleşmeme ihtimalini göz önünde bulundurarak yaklaşık 10 adayla iletişimini sürdürüyor. Bu listede öne çıkan en dikkat çekici isim ise Serie A ekibi Torino'da forma giyen Rolando Mandragora oldu.

İtalyan kulübüyle 2030 yılına kadar uzun vadeli bir sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki deneyimli orta saha, Torino’nun en değerli isimleri arasında gösteriliyor. Torino cephesinin oyuncu için 7.5 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği öğrenilirken, Beşiktaş yönetiminin bu rakamı daha makul seviyelere çekmek adına pazarlık masasına oturmaya hazırlandığı ifade edildi.

KARİYERİ VE SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Torino formasıyla Serie A'da 5 karşılaşmaya çıkan İtalyan futbolcu, skora 1 gol ve 1 asistlik katkı sağlayarak formda bir grafik çizdi.

Fiorentina altyapısında yetişen ve kariyerinde Juventus, Genoa, Pescara, Crotone, Torino ile Fiorentina gibi önemli kulüplerin formasını giyen Mandragora, kulüp düzeyinde çıktığı 396 resmi maçta 39 gol atıp 31 asist yapma başarısı gösterdi.