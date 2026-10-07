Jose Mourinho Arda Güler için kararını verdi! İspanyollar Diaz, Bernado Silva ve Alexander-Arnold'un olduğu listeyi duyurdu

Real Madrid’de duran top organizasyonlarından istenen verimin alınamaması üzerine teknik direktör Jose Mourinho düğmeye bastı.

İspanyol basınından Defansa Central’in haberine göre Portekizli teknik adam, kilit kilitlenen maçları duran toplarla açmayı hedefliyor. Harekete geçen deneyimli çalıştırıcı, milli ara sürecinde özel duran top atıcılarını belirledi.

MBAPPE DETAYI VE STRATEJİK VURUŞLAR

Takımda penaltı sorumluluğu, Real Betis mücadelesinde kaçırmış olmasına rağmen Kylian Mbappe’de kalmaya devam edecek. Ancak serbest vuruş ve korner gibi stratejik duran toplar için Mourinho dört ismi görevlendirdi: Arda Güler, Trent Alexander-Arnold, Bernardo Silva ve Brahim Diaz. Portekizli teknik adam, bu dört futbolcunun ceza sahasına en tehlikeli ve adrese teslim ortaları yapabilecek yeteneğe sahip olduğuna inanıyor.

Milli ara sebebiyle oyuncuların takımlarında olması nedeniyle saha içi pratikleri kısıtlı kalsa da Mourinho’nun aldığı bu karardan son derece emin olduğu ve bu organizasyonlarla skora daha fazla katkı sağlamayı amaçladığı belirtildi.

ARDA GÜLER VE ALEXANDER-ARNOLD ÖNCELİKLİ TERCİH

Geçen sezondan bu yana duran toplarda sorumluluk alan Arda Güler ve Alexander-Arnold, yeni dönemde de Mourinho’nun ilk tercihi olmayı sürdürüyor. Sol ayakla Arda’nın, sağ ayakla ise İngiliz yıldızın ürettiği kaliteli servisler, daha önce Xabi Alonso ve Alvaro Arbeloa’nın da sıkça faydalandığı bir koz olarak dikkat çekiyordu.

Son dönemdeki performansıyla ilk 11’in vazgeçilmezleri arasına giren Arda Güler, böylece duran toplardaki birincil rolünü korumuş oldu. Mourinho, bu ikilinin sahada olmadığı senaryolar için ise listede Brahim Diaz ve Bernardo Silva’ya yer vererek alternatiflerini sağlamlaştırdı.