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 | Burak Ayaydın

Jose Mourinho Fenerbahçe'ye iki transfer istedi: Ali Koç'a şampiyonluğun anahtarlarını gösterdi!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, başkan Ali Koç ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Fenerbahçe için şampiyonluk planları yapan Jose Mourinho, Ali Koç'tan Uğurcan Çakır ve Heung-Min Son transferlerini istedi.

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Jose Mourinho Fenerbahçe'ye iki transfer istedi: Ali Koç'a şampiyonluğun anahtarlarını gösterdi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
14.06.2025
saat ikonu 00:07
|
GÜNCELLEME:
14.06.2025
saat ikonu 00:07

Fenerbahçe'de Jose Mourinho tarafından Ali Koç'a adeta şampiyonluğun anahtarları gösterildi. Fenerbahçe için kritik bir fizibilite süreci yürüten Jose Mourinho, Uğurcan Çakır ve Heung-Min Son hamleleri için Ali Koç'tan özel istekte bulundu.

FENERBAHÇE'DE JOSE MOURINHO'DAN ALİ KOÇ'A TRANSFER RAPORU: HEUNG-MIN SON VE UĞURCAN ÇAKIR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Uğurcan Çakır ve Heung-Min Son transferleri için Ali Koç'tan özel istekte bulundu. Ayrıca Uğurcan Çakır'ı uzun zamandır izleyen ve çok beğenen Jose Mourinho, Heung-Min Son konusunda ise bizzat kendisinin görüşeceğini ve anlaşmanın kısa sürede biteceğini ifade etti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da olumlu yaklaştığı istekler, sarı lacivertli takım adına kritik transfer hamleleriyle devam edecek.

Jose Mourinho Fenerbahçe'ye iki transfer istedi: Ali Koç'a şampiyonluğun anahtarlarını gösterdi!

FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDEKİ UĞURCAN ÇAKIR VE HEUNG-MIN SON'UN DURUMLARI

Uğurcan Çakır an itibarıyla Trabzonspor'dan ayrılmayı düşünürken, Heung-Min Son da Tottenham'da eskisi gibi forma bulamıyor ve yeni bir başlangıç yapmak için alternatifleri değerlendiriyor.

Jose Mourinho Fenerbahçe'ye iki transfer istedi: Ali Koç'a şampiyonluğun anahtarlarını gösterdi!

FENERBAHÇE'DE JOSE MOURINHO'YA ALİ KOÇ'TAN TAM YETKİ

Geçtiğimiz günlerde Londra'da görüşen Ali Koç ve Jose Mourinho, Acun Ilıcalı'nın istifasıyla birlikte tüm planlamalarda başrolde yer almaya başladı. Başkan Ali Koç, bundan sonraki süreçte Jose Mourinho'nun beklentilerini karşılamayı ve hiç bahane olmadan şampiyonluk yaşamayı hedefliyor.

Jose Mourinho Fenerbahçe'ye iki transfer istedi: Ali Koç'a şampiyonluğun anahtarlarını gösterdi!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'DE FORVET TRANSFERİ YAPILACAK MI?
Edin Dzeko ile yolları ayıran Fenerbahçe, yıldız bir golcü almak için çalışmalara devam ediyor.
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ETİKETLER
#ali koç
#jose mourinho
#Uğurcan Çakır
#Fenerbahçe Transferleri
#Heung-min Son
#Transfer Haberleri
#Spor
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