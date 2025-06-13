İlkay Gündoğan imzayı atıyor: Galatasaray'da transfer resmen tamamlandı!

Galatasaray'da İlkay Gündoğan transferinde sona gelindi. Galatasaray ve İlkay Gündoğan, an itibarıyla tüm konularda anlaştı.

Galatasaray'da İlkay Gündoğan süreci tamamlandı. İlkay Gündoğan ile her konuda anlaşan Galatasaray, gelecek hafta yıldız futbolcuyu resmen duyuracak.

GALATASARAY'DA İLKAY GÜNDOĞAN İMZAYI ATIYOR

Galatasaray'da uzun süredir devam eden İlkay Gündoğan görüşmelerinde mutlu son yaşandı. İlkay Gündoğan ile her konuda uzlaşan Galatasaray yönetimi, gelecek hafta yıldız orta sahayla resmen sözleşme imzalayacak. Son olarak da deneyimli oyuncu, İstanbul'da kalacağı evi seçti ve kullanacağı arabayı da belirledi.

GALATASARAY İLE ANLAŞAN İLKAY GÜNDOĞAN'IN SON PERFORMANS BİLGİLERİ

Galatasaray'ın birkaç güne transferini açıklayacağı İlkay Gündoğan, bu sezon Manchester City ile 50 maça çıktı ve 3 gol ile 7 asistlik katkı sağladı.