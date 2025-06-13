Galatasaray'ı düşünmeden reddetti: Ünlü kaleci kapıları kapattı!

Galatasaray'da Fernando Muslera sonrası düşünülen isimlerden olan Alisson Becker, sarı kırmızılı takımı reddetti. Galatasaray ihtimalini değerlendirmek istemeyen Alisson Becker, pazarlık masasına dahi oturmadı.
Galatasaray'a Alisson Becker'den kötü haber geldi. Uzun zamandır Galatasaray'ın transfer listesinde olan Alisson Becker, Süper Lig ihtimalini değerlendirmek istemedi.
Liverpool kalecisi Alisson Becker, kariyerinde şu an için yeni bir adım atmayı düşünmediğini söyleyerek Galatasaray'ı reddetti. Liverpool ile 2027 yazına kadar kontratı bulunan Alisson Becker, menajeri aracılığıyla Türkiye ihtimalini hiç düşünmediği ifade etti.
Fernando Muslera sonrasını kurgulayan yönetimin, yakın zamanda yeni bir kaleci transferi gerçekleştirmesi bekleniyor.