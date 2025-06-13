Galatasaray'ı düşünmeden reddetti: Ünlü kaleci kapıları kapattı!

Galatasaray'a Alisson Becker'den kötü haber geldi. Uzun zamandır Galatasaray'ın transfer listesinde olan Alisson Becker, Süper Lig ihtimalini değerlendirmek istemedi.

GALATASARAY'DA ALISSON BECKER TRANSFERİ İPTAL OLDU

Liverpool kalecisi Alisson Becker, kariyerinde şu an için yeni bir adım atmayı düşünmediğini söyleyerek Galatasaray'ı reddetti. Liverpool ile 2027 yazına kadar kontratı bulunan Alisson Becker, menajeri aracılığıyla Türkiye ihtimalini hiç düşünmediği ifade etti.

GALATASARAY'DA KALEYE TAKVİYE BEKLENİYOR

Fernando Muslera sonrasını kurgulayan yönetimin, yakın zamanda yeni bir kaleci transferi gerçekleştirmesi bekleniyor.