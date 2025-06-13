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 | Burak Ayaydın

Galatasaray'ı düşünmeden reddetti: Ünlü kaleci kapıları kapattı!

Galatasaray'da Fernando Muslera sonrası düşünülen isimlerden olan Alisson Becker, sarı kırmızılı takımı reddetti. Galatasaray ihtimalini değerlendirmek istemeyen Alisson Becker, pazarlık masasına dahi oturmadı.

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Galatasaray'ı düşünmeden reddetti: Ünlü kaleci kapıları kapattı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
13.06.2025
saat ikonu 23:05
|
GÜNCELLEME:
13.06.2025
saat ikonu 23:05

Galatasaray'a Alisson Becker'den kötü haber geldi. Uzun zamandır Galatasaray'ın transfer listesinde olan Alisson Becker, Süper Lig ihtimalini değerlendirmek istemedi.

GALATASARAY'DA ALISSON BECKER TRANSFERİ İPTAL OLDU

Liverpool kalecisi Alisson Becker, kariyerinde şu an için yeni bir adım atmayı düşünmediğini söyleyerek Galatasaray'ı reddetti. Liverpool ile 2027 yazına kadar kontratı bulunan Alisson Becker, menajeri aracılığıyla Türkiye ihtimalini hiç düşünmediği ifade etti.

Galatasaray'ı düşünmeden reddetti: Ünlü kaleci kapıları kapattı!

GALATASARAY'DA KALEYE TAKVİYE BEKLENİYOR

Fernando Muslera sonrasını kurgulayan yönetimin, yakın zamanda yeni bir kaleci transferi gerçekleştirmesi bekleniyor.

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY'IN KALECİ GÜNDEMİNDE KİMLER VAR?
Aslan; Inaki Pena, Berke Özer ve Dominik Kotarski gibi isimleri listesinde tutuyor.
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ETİKETLER
#fernando muslera
#Alisson Becker
#Transfer Haberleri
#Galatasaray Transferleri
#Spor
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