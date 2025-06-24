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 | Burak Ayaydın

Jose Mourinho için eski yıldızdan mesaj: "Yakın zamanda mümkün değil"

William Gallas, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında açıklamalarda bulundu. Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'den ayrılma ihtimalini değerlendiren William Gallas, Premier Lig sürecinin sadece şampiyonluk ihtimaliyle mümkün olacağı mesajını verdi.

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Jose Mourinho için eski yıldızdan mesaj:
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
24.06.2025
saat ikonu 22:10
|
GÜNCELLEME:
24.06.2025
saat ikonu 22:14

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun; Premier Lig'e dönme ihtimalinden bahseden William Gallas, sürecin kolay olmayacağını ifade etti. Ayrıca Jose Mourinho'nun düşük seviyedeki bir takımın başına geçmeyeceğini de belirten Gallas, tek seçeneğin iddialı bir proje olduğunu söyledi.

Jose Mourinho için eski yıldızdan mesaj: "Yakın zamanda mümkün değil"

WILLIAM GALLAS'TAN JOSE MOURINHO KRİTİĞİ

"Mourinho'yu İngiltere'de sadece Premier Lig'de şampiyonluk için yarışan bir takımda görebiliyorum. Orta sıralarda yer alan bir takımı yönetmek için geri döneceğini sanmıyorum ve şu anda şampiyonluğa oynayan bir takımın teklifini de göremiyorum, bu nedenle yakın zamanda onu Premier Lig'de göremeyebiliriz."

Jose Mourinho için eski yıldızdan mesaj: "Yakın zamanda mümkün değil"
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Sıkça Sorulan Sorular

GALLAS KARİYERİNDE HANGİ ÖNEMLİ TAKIMLARDA OYNADI?
Eski futbolcu; Marsilya, Chelsea, Arsenal ve Tottenham gibi kulüplerde forma giymişti.
ETİKETLER
#jose mourinho
#jose mourinho
#Fenerbahçe Haberleri
#William Gallas
#Spor
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