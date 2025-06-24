Jose Mourinho için eski yıldızdan mesaj:

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun; Premier Lig'e dönme ihtimalinden bahseden William Gallas, sürecin kolay olmayacağını ifade etti. Ayrıca Jose Mourinho'nun düşük seviyedeki bir takımın başına geçmeyeceğini de belirten Gallas, tek seçeneğin iddialı bir proje olduğunu söyledi.

WILLIAM GALLAS'TAN JOSE MOURINHO KRİTİĞİ

"Mourinho'yu İngiltere'de sadece Premier Lig'de şampiyonluk için yarışan bir takımda görebiliyorum. Orta sıralarda yer alan bir takımı yönetmek için geri döneceğini sanmıyorum ve şu anda şampiyonluğa oynayan bir takımın teklifini de göremiyorum, bu nedenle yakın zamanda onu Premier Lig'de göremeyebiliriz."