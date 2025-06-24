Jose Mourinho için eski yıldızdan mesaj:

William Gallas, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında açıklamalarda bulundu. Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'den ayrılma ihtimalini değerlendiren William Gallas, Premier Lig sürecinin sadece şampiyonluk ihtimaliyle mümkün olacağı mesajını verdi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun; Premier Lig'e dönme ihtimalinden bahseden William Gallas, sürecin kolay olmayacağını ifade etti. Ayrıca Jose Mourinho'nun düşük seviyedeki bir takımın başına geçmeyeceğini de belirten Gallas, tek seçeneğin iddialı bir proje olduğunu söyledi.
"Mourinho'yu İngiltere'de sadece Premier Lig'de şampiyonluk için yarışan bir takımda görebiliyorum. Orta sıralarda yer alan bir takımı yönetmek için geri döneceğini sanmıyorum ve şu anda şampiyonluğa oynayan bir takımın teklifini de göremiyorum, bu nedenle yakın zamanda onu Premier Lig'de göremeyebiliriz."