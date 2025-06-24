Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü kararı: Jose Mourinho noktayı koydu!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan Çağlar Söyüncü kararı geldi. Fenerbahçe'den transfer olup olmayacağı merak edilen Çağlar Söyüncü için son sözü Jose Mourinho söyledi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Çağlar Söyüncü için transfer sürecini netleştirdi. Fenerbahçe'nin savunmada pek çok yıldıza veda ettiği dönemde, Jose Mourinho'dan Çağlar Söyüncü için olumlu rapor çıktı.

FENERBAHÇE'DE JOSE MOURINHO'DAN ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ KARARI

Fenerbahçe'nin savunma hattını yeniden kurgulayan Jose Mourinho; Alexander Djiku ve Rodrigo Becao için gitmeli derken, Çağlar Söyüncü konusunda ise kalmalı kararı verdi. Fenerbahçe'nin gelecek sezon planlarında Çağlar Söyüncü, Jose Mourinho'nun güvendiği isimlerin başında gelecek. Ayrıca da Çağlar Söyüncü'nün hızlı bir stoper olmasını gözeten Jose Mourinho, yıldız savunmacı ile daha kontrollü bir karşılama seti kurmayı planlıyor.

JOSE MOURINHO FENERBAHÇE'SİNDE ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ PERFORMANSI

Fenerbahçe ile geçtiğimiz sezon 40 maça çıkan Çağlar Söyüncü, 2772 dakika sahada kalmış ve 2 gol ile 1 asistlik katkı sağlamıştı.