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 | Eyüp Ensar Yeşil

Jose Mourinho sert konuştu! 'Amacınız nedir'

Fenerbahçe'nin Kayserispor ile 3-3 berabere kalmasının ardından Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu. Mourinho, Rakibimizin her hızlı atağı bizler için tehlikeli oldu. Çok top kaybettik. Attıkları gollerin hepsi, yapmamız gereken top kayıplarından geldi. Rakibi tebrik ediyorum ama bunlar bizim hatalarımızdı. Seba'nın kaybetmiş olduğu toptan sonra kontrayı durduramadık, 2-1 geriye düştük. Her şeyi risk ettik, tek stoper Skriniar'la oynadık. Maçı 3-2'ye getirdik. 3-2'den sonra Nesyri oyunu bitirebilirdi." ifadelerini kullandı.

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Jose Mourinho sert konuştu! 'Amacınız nedir'
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
20.04.2025
saat ikonu 21:58
|
GÜNCELLEME:
20.04.2025
saat ikonu 22:51

Trendyol Süper Lig'in 32. hafta maçında zirve yarışına devam eden Fenerbahçe ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Mücadele 3-3'lük skorla berabere sona ererken sarı-lacivertli takımın Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kayserispor maçından ardından açıklamalarda bulundu.

"AMACINIZ NEDİR"

Yayıncı kuruluşa maç sonrası röportaj veren Mourinho spikerin sorusuna sinirlendi. "Birçok eksiği olan Kayserispor'dan 3 gol yediniz, sebebi nedir?" sorusuna Jose Mourinho şu cevabı verdi:

"Maç sonrası ilk sorunuzda, Kayserispor'un eksik oyuncularını sordunuz. Neden? 10-12 yaşın altında oyuncular mı, profesyoneller ve kadronun bir parçası olan oyuncular. Dürüstlük ve onura sahip oyuncular. Amacınız nedir! 3 soru sordunuz, 2 kere eksik oyunculardan bahsettiniz?"

Ayrıca Jose Mourinho şu şekilde devam etti: "Onların yerine oynayan oyuncuların hırsları vardı. Maçı konuşmak istiyorsanız maçı konuşalım."

Jose Mourinho sert konuştu! 'Amacınız nedir'

"HER ŞEYİ RİSK ETTİK"

Maç sonu mücadeleyi değerlendiren Jose Mourinho, "Rakibimizin her hızlı atağı bizler için tehlikeli oldu. Çok top kaybettik. Attıkları gollerin hepsi, yapmamız gereken top kayıplarından geldi. Rakibi tebrik ediyorum ama bunlar bizim hatalarımızdı. Seba'nın kaybetmiş olduğu toptan sonra kontrayı durduramadık, 2-1 geriye düştük. Her şeyi risk ettik, tek stoper Skriniar'la oynadık. Maçı 3-2'ye getirdik. 3-2'den sonra Nesyri oyunu bitirebilirdi. Fred'in kaybettiği toptan sonra orta geldi, Bright stoper olmadığı için alanı kapatamadı ve golü yedik. Garip bir maçtı. Rakibin de hakkını teslim ediyorum. 4-2 yapacak pozisyonumuz vardı. 3-3'ten sonra Skriniar'ın direkten dönen topu vardı. Sahada istikrarlı değildik, iniş çıkışlar vardı" dedi.

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