24°
Spor
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Jose Mourinho yeni takımını açıkladı!

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho, yeni adresini duyurdu. Fenerbahçe sonrasında çok boşta kalmak istemeyen Jose Mourinho, Portekiz devi Benfica'yı işaret etti.

Jose Mourinho yeni takımını açıkladı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
17.09.2025
saat ikonu 23:27
|
GÜNCELLEME:
17.09.2025
saat ikonu 23:27

'de başarılı olamayan ve yönetim tarafından görevine son verilen , an itibarıyla yolunda. Portekizli hoca, sürece dair açıklama yaptı ve bu göreve talip olduğunu net şekilde belirtti.

Jose Mourinho yeni takımını açıkladı!

JOSE MOURINHO'DAN BENFICA SÖZLERİ

Resmi görüşmeler için 'e giden deneyimli , Benfica atkısıyla havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Esasen ise Mourinho, "Benfica bana ilgilenip ilgilenmediğimi sordu, ben de 'evet' dedim. Görüşmekten memnun olacağımı söyledim. Portekiz'e dönersem, bu bir kariyer kutlaması olmaz. Benfica'ya hayır diyen teknik direktör kim olabilir? Ben değilim. Neler olacak göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho yeni takımını açıkladı!

JOSE MOURINHO'NUN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe ile 62 müsabakaya çıkan Jose Mourinho, bu süreçte maç başına 2.02 puan ortalaması yakalamış ama hiçbir kupa kazanamamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

JOSE MOURINHO NASIL GÖNDERİLMİŞTİ?
Benfica-Fenerbahçe maçı öncesinde başkan Ali Koç'u eleştiren Jose Mourinho, karşılaşmanın ardından kulüpten ayrılmak zorunda kalmıştı.
Beşiktaş'tan VAR'a Fenerbahçe tepkisi!
Fenerbahçe'de Jhon Duran krizi: Domenico Tedesco noktayı koydu!
