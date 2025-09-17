Jose Mourinho yeni takımını açıkladı!

Fenerbahçe'de başarılı olamayan ve yönetim tarafından görevine son verilen Jose Mourinho, an itibarıyla Benfica yolunda. Portekizli hoca, sürece dair açıklama yaptı ve bu göreve talip olduğunu net şekilde belirtti.

JOSE MOURINHO'DAN BENFICA SÖZLERİ

Resmi görüşmeler için Portekiz'e giden deneyimli teknik direktör, Benfica atkısıyla havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Esasen ise Mourinho, "Benfica bana ilgilenip ilgilenmediğimi sordu, ben de 'evet' dedim. Görüşmekten memnun olacağımı söyledim. Portekiz'e dönersem, bu bir kariyer kutlaması olmaz. Benfica'ya hayır diyen teknik direktör kim olabilir? Ben değilim. Neler olacak göreceğiz." ifadelerini kullandı.

JOSE MOURINHO'NUN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe ile 62 müsabakaya çıkan Jose Mourinho, bu süreçte maç başına 2.02 puan ortalaması yakalamış ama hiçbir kupa kazanamamıştı.