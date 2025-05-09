Jose Mourinho'dan 'gazeteci arkadaşım yok' açıklaması!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan çarpıcı değerlendirmeler geldi. Hakem konusuna değinen Portekizli hoca, detay vermekten ise kaçındı.

JOSE MOURINHO'DAN KRİTİK ANALİZLER

"Maç hakkında konuşmak istemiyorum, sadece takımım hakkında konuşmak istiyorum. Maçla ilgili konuşursam hakemi de konuşmam gerekecek, bunu istemiyorum. Tekrar tekrar aynı şeyleri konuşmuş oluyorum. Ciddi, dürüst, kulübü önemseyen, en iyisini sahaya koyan bir takım vardı bugün. Kazanmayı hak ettik. Elbette bizi çok mutlu eden bir galibiyet değil ama önümüzdeki maça kadar bizi biraz daha iyi bir halde tutacak."

ALİ KOÇ'UN SÖZLERİ HAKKINDA

Ali Koç'un yeni sezon öncesi ilk 11'e 4 transfer sözleri sorulan Mourinho, "Bu konuda yorum yapmıyorum. Bu konuda yorum yapmak benim kültürümde yok. Kulüp içi bir mesele. Bu tarz sizin sevdiğiniz konuşmaları sevmiyorum. Benim işim kulübün içerisinde. Bana özel kalacaklar. Benim Türkiye'de gazeteci arkadaşım yok, istediğim zaman sesi açıp kapatmıyorum, ben böyleyim." dedi.