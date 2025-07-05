Jose Mourinho'dan İstanbul mesajı: İngiltere'de şaşırtan açıklama!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Formula 1 için Ferrari ve Real Madrid örneğini verdi. Ayrıca kazanmanın kolay olmadığını belirten Portekizli hoca, baskıya dikkat çekti.

JOSE MOURINHO'DAN FERRARI VE REAL MADRID YAKLAŞIMI

"Ferrari, Formula 1'in Real Madrid'i gibidir. Bu tür büyük takımların üstünde büyük bir baskı vardır ve bu baskıyı ancak kazanarak aşabilirsiniz. Kazanamadığınızda ise kendinize inanarak ve sabırla bu baskıyı taşımanız gerekir. Tıpkı futbolcular ve teknik direktörler gibi F1 pilotları da kendilerine ve takım arkadaşlarına güvenmeli. Leclerc ve Hamilton gibi daha iyi pilotlar da olmalı; ancak gerçek şu ki, her zaman kazanmak kolay değildir."

DIOGO JOTA'DAN DA BAHSETTİ

"Diogo Jota gerçekten müthiş bir futbolcuydu ama ondan daha çok insanlığıyla tanınıyordu. Genç yaşta kaybettik ve bu büyük bir kayıp. Birçok kişinin yaşamı üzerinde etkisi vardı. Şu an ailesi ve çocukları büyük bir acı içinde. Bu kolay anlaşılabilecek bir şey değil, ama belki bir gün ne olduğunu ve nedenini kabul edebiliriz."

FERRARI OLMAK

“Ferrari'nin pilotları için bu baskıyı atlatmak gerçekten zor. Ama Ferrari'nin formasını giymek bir hayal. Bu da kendi içinde büyük bir sorumluluk taşıyor. Fakat büyük takımların her zaman bu baskıyla başa çıkabilmesi gerekiyor. Formula 1'de şampiyonluklar kazanmak da futbol gibi, gerçekten çok zor."

CHIVU'YA İYİ DİLEKLER

"Chivu benim 'çocuklarımdan' biridir. Onun büyük bir futbolcu olduğu bir gerçek; ama şimdi büyük bir teknik direktör olmak zorunda. Onun başarılı olmasını umuyorum, ancak bir dileğim var: Triplete ulaşmasın. Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilir, Serie A'yı kazanabilir ama tripleti kazanması benim dileğim değil."

İSTANBUL MESAJI

"Stefano Domenicali (F1 CEO) benim tüm hafta sonunu burada geçirmemi istedi ama yarın İstanbul'a dönmem gerekiyor. F1 dünyasında çok sayıda arkadaşım var ve birçok şey öğreniyorum. F1 büyük bir baskı ve bir o kadar da öğretici bir ortam. Ayrıca bana neden mi 'Special One' diyorlar? Çünkü insanların beklemediği şeyleri yapıyorum. Bakalım İstanbul'da da bunu başarabilecek miyim? "