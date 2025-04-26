Jose Mourinho'dan maç sonunda 'rencide' detayı!

Fenerbahçe'de maç sonunda açıklamalar gelmeye devam ediyor. Fenerbahçe'nin deneyimli hocası Jose Mourinho, Gaziantep FK galibiyetini yayıncı kuruluşa değerlendirdi ve aklına takılan detayları paylaştı.

FENERBAHÇE'DE JOSE MOURINHO'DAN 'DENGE GETİRDİM' MESAJI

"Goller attık. Şans bulduk ve gol attık. İlk yarı ise gol atamadık. İkinci yarı skor yaptık ve sonucu aldık. Bu takım galibiyeti hak etti. Mücadelenin başından beri maçı domine ettik ve kazandık. Değişiklikler yaptık, ikinci yarı değişiklikler yaptık. Oyuna ve takıma denge getirdik. Rakibin atmış olduğu gol bizim top kaybımız ve onların hızlı oyunuyla geldi. Her şey bizim için iyi giderken, İsmail'in sarı kart görmesi bizim için işi zorlaştırdı. Onu çıkararak rencide etmek istemedim. Sarı kartı olduğu için onu değiştirmek zorunda kaldım. 6-8 pozisyonlarında oyuncuyu takip etmeli. Esasen ise bir kez daha yanlış hakem kararlarından canımız yandı. İrfan çok çalıştı. Büyük şanslar üretti. Ama sezonun çoğunu sakat geçirdiler. Yoksa kesinlikle iyi oyuncu. Onu çıkarmamın sebebi oyuna taze oyuncu almaktı."