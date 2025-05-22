Jose Mourinho'dan Şampiyonlar Ligi'ni kazanmanın formülü!

Jose Mourinho'dan Inter ile yaşadığı büyük zafere dair anlatı geldi. BBC'ye konuşan Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmanın formülünü açıkladı.

JOSE MOURINHO'DAN İNCİLER

"Harika bir başkanım vardı, sayın Moratti. Bana 'Jose, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için neye ihtiyacımız var?' diye sordu. Ona hemen 'Daha hızlı bir stoper gerekiyor ki daha önde oynayabilelim' dedim. Bu, Lucio oldu. Ardından 'İnisiyatif alabilen bir orta saha oyuncusu lazım' dedim, Wesley Sneijder'i aldık. Ve bir forvet, kritik anlarda sahneye çıkacak biri… O da Genoa'dan aldığımız Diego Milito'ydu. Ayrıca Zlatan Ibrahimovic'i ise Barcelona'ya sattık. O transferde önemli bir bedel ödedik ama sonunda kazanan biz olduk. O takımda her şey vardı. Karakter, tecrübe, fiziksel güç, empati ve arkadaşlık… Sadece bu üç parçayı eksik görüyordum. Onlar gelince bir sonraki sezon bizim sezonumuz oldu."