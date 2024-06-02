Jose Mourinho'nun İstanbul'a geliş saati belli oldu! İmzalar atılacak...

02 Haziran 2024 01:30 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 02:14

Mourinho'dan açıklama! 'Henüz bitmiş bir şey yok'

Mourinho'dan açıklama! 'Henüz bitmiş bir şey yok'

Gelecek sezondan itibaren Fenerbahçe'yi çalıştıracak olan Jose Mourinho, bugün saat 14.30'da İstanbul'a geliyor.

Şampiyonlar Ligi finali için Londra'ya giden Portekizli teknik adam, pazar günü İstanbul'a gelip kendisini sarı-lacivertlilere bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.

Fenerbahçe bu akşam Jose Mourinho için imza töreni de düzenleyecek.

FENERBAHÇE'DEN PEŞ PEŞE PAYLAŞIM

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Dünyanın en büyük spor kulübünün büyük taraftarı!

Planlarınız iptal olduysa yeni planı paylaşıyoruz.

2 Haziran Pazar saat 19.00’da stadımızda buluşuyoruz!"

Kulüpten yapılan başka bir açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

Bu stat ne heyecanlar yaşadı ne başarıları kucakladı, milyonlarca kalp burada attı!

Ve şimdi yeni umutların başlangıcı olmak için hazırlanıyor!

Saracoğlu, saat 19.00’da yeni teknik direktörü Jose Mourinho’yu ve büyük taraftarını bekliyor!