Almanya, hazırlık maçında İsviçre'yi 4-3 mağlup etti. Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, geçtiğimiz aylarda olduğu gibi Galatasaraylı Leroy Sane için tekrar uyarıda bulundu.

Özetle

Julian Nagelsmann'dan Leroy Sane'ye yine uyarı! Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, İsviçre maçının ardından Galatasaraylı oyuncu Leroy Sane'ye performansıyla ilgili bir uyarıda bulundu. Almanya, hazırlık maçında İsviçre'yi 4-3 mağlup etti. Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Galatasaraylı Leroy Sane'ye uyarıda bulundu. Nagelsmann, Sane'nin neler yapabileceğini gösterdiğini ancak daha iyi oynayabileceğini belirtti. Nagelsmann, Sane'nin ritim eksikliğini göz önünde bulundurmak gerektiğini söyledi. Leroy Sane, Gana maçında daha iyisini yapması için bir şans daha bulacak.

ALMANYA MİLLİ TAKIMI'NDA LEROY SANE'YE UYARI

Karşılaşmanın ilk 63 dakikasında forma giyen Leroy Sane'nin performansını değerlendiren Julian Nagelsmann, "Leroy Sane, neler yapabileceğini zaman zaman gösterdi. Elbette daha iyi oynayabilir ama ritim eksikliğini de göz önünde bulundurmalıyız. Gana maçında daha iyisini yapması için bir şans daha bulacak." ifadelerini kullandı.