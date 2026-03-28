Jürgen Klopp Mohamed Salah'ın transfer sürecine farklı yaklaştı!

Liverpool'da Mohamed Salah ile gelecek yazla birlikte yollar ayrılıyor. Liverpool Vakfı için Ada'da tekrar sahaya çıkan Jürgen Klopp, Mohamed Salah'ın hala uzun bir kariyeri olduğunu belirtti.
"Mohamed Salah inanılmaz bir profesyonel. Profesyonel bir futbolcu için standartları yeniden belirledi. Ne kadar çok çalışabileceğiniz, iyileşmeye ne kadar zaman harcayacağınız ve her şey. Buradan ayrılıyor ama 6-7 yıl daha oynarsa şaşırmam. Tüm zamanların en büyük oyuncularından biri ve onun kariyerinin bir parçası olmaktan gerçekten gurur duyuyorum. Sahip olduğu istatistikler, belirlediği standartlar, belki de hepsi olmasa bile modern Premier Lig döneminde kesinlikle eşsiz kalacak çünkü bunu başarmak ve bunu sadece bir kulüp için yapmak inanılmaz bir şey."