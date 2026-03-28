Liverpool'da Mohamed Salah ile gelecek yazla birlikte yollar ayrılıyor. Liverpool Vakfı için Ada'da tekrar sahaya çıkan Jürgen Klopp, Mohamed Salah'ın hala uzun bir kariyeri olduğunu belirtti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Jürgen Klopp Mohamed Salah'ın transfer sürecine farklı yaklaştı! Jürgen Klopp, Liverpool'dan ayrılacak olan Mohamed Salah'ın hala uzun bir kariyere sahip olduğunu ve profesyonel standartları yeniden belirlediğini belirtti. Jürgen Klopp, Mohamed Salah'ın hala 6-7 yıl daha oynayabileceğini düşünüyor. Klopp, Salah'ı tüm zamanların en büyük oyuncularından biri olarak görüyor. Salah'ın kariyerinin bir parçası olmaktan gurur duyduğunu ifade etti. Salah'ın istatistiklerinin ve belirlediği standartların modern Premier Lig döneminde eşsiz kalacağını belirtti.

JURGEN KLOPP'TAN MOHAMED SALAH SÖZLERİ

"Mohamed Salah inanılmaz bir profesyonel. Profesyonel bir futbolcu için standartları yeniden belirledi. Ne kadar çok çalışabileceğiniz, iyileşmeye ne kadar zaman harcayacağınız ve her şey. Buradan ayrılıyor ama 6-7 yıl daha oynarsa şaşırmam. Tüm zamanların en büyük oyuncularından biri ve onun kariyerinin bir parçası olmaktan gerçekten gurur duyuyorum. Sahip olduğu istatistikler, belirlediği standartlar, belki de hepsi olmasa bile modern Premier Lig döneminde kesinlikle eşsiz kalacak çünkü bunu başarmak ve bunu sadece bir kulüp için yapmak inanılmaz bir şey."