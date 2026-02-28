Juventus zaferi sonrası Barış Alper Yılmaz için teklifler yağdı! 2 dev kulüp İstanbul'a geliyor

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u eleyerek adını son 16 turuna yazdırması, sadece Türkiye'de değil Avrupa futbolunda da büyük yankı uyandırdı.

Sarı-kırmızılıların 5-2 ve 2-3’lük skorlarla geçtiği tarihi eşleşmenin ardından, tüm gözler maçın başrollerinden Barış Alper Yılmaz'a çevrildi.

JUVENTUS MAÇLARI KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ

25 yaşındaki milli yıldız, Torino devine karşı sergilediği hızı, fiziksel gücü ve taktiksel disipliniyle Serie A ekiplerini büyüledi. Özellikle İstanbul’daki maçta Juventus savunmasını adeta paramparça eden Barış Alper, sadece hücumda değil, savunmaya verdiği destekle de tam not aldı.

INTER VE NAPOLİ YOLA ÇIKTI!

İtalyan basınına yansıyan bilgilere göre; Çizme’nin iki devi Inter ve Napoli, Barış Alper Yılmaz’ı canlı izlemek için scout ekiplerini İstanbul’a gönderme kararı aldı. Dev kulüplerin, oyuncunun çok yönlülüğünü ve "büyük maç" performansını yakından inceleyeceği belirtiliyor.

OSİMHEN VE ICARDİ'Yİ GÖLGEDE BIRAKTI

Bu sezon Galatasaray hücum hattındaki rekabet dudak uçuklatırken, Barış Alper Yılmaz imkansızı başardı. Skor katkısı bakımından dünya yıldızları Victor Osimhen ve Mauro Icardi'yi geride bırakan milli futbolcu, istatistikleriyle Avrupa'nın en formda kanat oyuncuları arasına girdi.

"HEDEFİMİZ DAHA BÜYÜK"

Juventus zaferi sonrası mütevazı tavrıyla dikkat çeken Barış Alper Yılmaz, yaptığı özeleştiriyle de karakterini ortaya koydu. Turu geçmelerine rağmen eksiklerini gördüğünü belirten yıldız isim, "Turu geçtiğimiz için mutluyuz ama taraftarımıza daha iyi bir futbol borçluyuz. Hocamın verdiği taktiği harfiyen uygulamaya çalışıyorum. Benim kişisel hedeflerim, Galatasaray'ın başarısından sonra gelir" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'IN KASASI DOLACAK

Avrupa devlerinin ilgisi sonrası Galatasaray yönetiminin nasıl bir strateji izleyeceği merak konusu. Ocak ayı veya sezon sonu için beklenen tekliflerin, Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis bedellerinden birine ulaşması bekleniyor.