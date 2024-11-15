Tgrt Haber
Haberler>Spor>Juventus'ta doping cezası alan Paul Pogba ile yollar ayrılıyor

Juventus'ta doping cezası alan Paul Pogba ile yollar ayrılıyor

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
15 Kasım 2024 14:49 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 15:10
Juventus&#039;ta doping cezası alan Paul Pogba ile yollar ayrılıyor

4 yıllık doping cezası, CAS tarafından 18 aya indirilen Pogba'nın Juventus'taki durumu açıklığa kavuştu. Doping cezası mart ayında sona erecek olan Paul Pogba'nın İtalyan devinden ayrılığı kesinleşti.

Sky Sports'un haberine göre, Pogba ve Juventus​ arasındaki ayrılık görüşmeleri sonuçlandı ve Fransız futbolcunun sözleşmesinin feshedilmesi kararlaştırıldı. Juventus'un Pogba ile olan ayrılığını kısa süre içinde resmen duyurması bekleniyor.

SÖZLEŞME FESHİ KARARI ALINDI

Taraflar, ayrılık konusunda karşılıklı anlaşmaya vararak yollarını ayırmaya karar verdi. Bu gelişme, Juventus taraftarları için sürpriz olmaktan çok, beklenen bir sonuç olarak değerlendirildi.

Juventus'da doping cezası alan Paul Pogba ile yollar ayrılıyor - 1. Resim

DOPİNG CEZASI KISALTILDI

Pogba, 2023 yılının ağustos ayında doping kontrolünde pozitif çıktıktan sonra 4 yıllık men cezası almıştı. Ancak, Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) bu cezayı 18 aya düşürdü. Pogba, 11 Mart'tan itibaren sahalara dönme şansına sahip olacak.

Juventus'da doping cezası alan Paul Pogba ile yollar ayrılıyor - 2. Resim

YILLIK 10 MİLYON EURO KAZANIYORDU

31 yaşındaki futbolcunun, Juventus ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyordu ve yılda 10 milyon euro maaş alıyordu. Pogba, kariyeri boyunca Manchester United ve Juventus forması giyerek toplam 446 maça çıktı ve 76 gol, 96 asistle katkı sağladı.

İlgili Haberler

Kaynak: Tgrthaber.com
juventusFransız futbolcusözleşme feshi

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...