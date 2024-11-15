Juventus'ta doping cezası alan Paul Pogba ile yollar ayrılıyor

15 Kasım 2024 14:49 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 15:10

4 yıllık doping cezası, CAS tarafından 18 aya indirilen Pogba'nın Juventus'taki durumu açıklığa kavuştu. Doping cezası mart ayında sona erecek olan Paul Pogba'nın İtalyan devinden ayrılığı kesinleşti.

Pogba Juventus ile yollarını ayırmak üzere!

Pogba Juventus ile yollarını ayırmak üzere!

Sky Sports'un haberine göre, Pogba ve Juventus​ arasındaki ayrılık görüşmeleri sonuçlandı ve Fransız futbolcunun sözleşmesinin feshedilmesi kararlaştırıldı. Juventus'un Pogba ile olan ayrılığını kısa süre içinde resmen duyurması bekleniyor.

SÖZLEŞME FESHİ KARARI ALINDI

Taraflar, ayrılık konusunda karşılıklı anlaşmaya vararak yollarını ayırmaya karar verdi. Bu gelişme, Juventus taraftarları için sürpriz olmaktan çok, beklenen bir sonuç olarak değerlendirildi.

DOPİNG CEZASI KISALTILDI

Pogba, 2023 yılının ağustos ayında doping kontrolünde pozitif çıktıktan sonra 4 yıllık men cezası almıştı. Ancak, Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) bu cezayı 18 aya düşürdü. Pogba, 11 Mart'tan itibaren sahalara dönme şansına sahip olacak.

YILLIK 10 MİLYON EURO KAZANIYORDU

31 yaşındaki futbolcunun, Juventus ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyordu ve yılda 10 milyon euro maaş alıyordu. Pogba, kariyeri boyunca Manchester United ve Juventus forması giyerek toplam 446 maça çıktı ve 76 gol, 96 asistle katkı sağladı.