Juventus'ta hazan mevsimi! Kupadan da elendiler

Juventus'un sezonu an itibarıyla kabusa dönmüş durumda. İtalyan devi Juventus, şaşırtıcı bir şekilde kupadan da elendi ve neredeyse tüm kulvarlarda havlu attı.

İtalyan devi Juventus, Şampiyonlar Ligi'nden sonra kupadan da elendi. Siyah beyazlı camia, son şans olarak ligi görüyor ama orada da süreç oldukça kritik.

ÇEYREK FİNALDE VEDA

İtalya Kupası çeyrek finalinde Empoli ile karşılaşan Juventus, penaltılarda turnuvaya veda etti. Maçın normal süresi 1-1 sona ererken, penaltılarda ise Kenan Yıldız ile Dusan Vlahovic penaltı kaçırdı ve 4-2'lik skorla turlayan taraf Empoli oldu. Sürpriz şekilde turu geçen Empoli, yarı finalde Bologna ile eşleşti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN SONRA İTALYA KUPASI'NDAN DA ELENDİLER

Juventus, Şampiyonlar Ligi'ndeki PSV Eindhoven hayal kırıklığından sonra şimdi de Empoli kaosunu yaşadı! İki eşleşmede de favori gösterilen İtalyan devi, an itibarıyla sadece Serie A yarışına devam etme hedefine sahip, tabii orada da lider Inter'in 8 puan gerisinde yer alıyorlar.