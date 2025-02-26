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 | Burak Ayaydın

Kenan Yıldız transferi gerçekleşiyor! 80 milyon Euroluk anlaşma resmen duyuruldu

Juventus'ta Kenan Yıldız ile ilgili sıcak saatler yaşanıyor. Kenan Yıldız için Chelsea'den 80 milyon Euro teklif alan Juventus yönetimi, ön anlaşmayı onayladı ve transfer süreci başladı.

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Kenan Yıldız transferi gerçekleşiyor! 80 milyon Euroluk anlaşma resmen duyuruldu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
26.02.2025
saat ikonu 15:36
|
GÜNCELLEME:
26.02.2025
saat ikonu 15:39

Juventuslu Kenan Yıldız'ın sürpriz transferi İngiliz basını tarafından resmen duyuruldu. Avrupa devlerinin listelerinde olan Kenan Yıldız için Chelsea, İtalyan devi Juventus'a 80 milyon Euroluk bir teklif sundu ve iki kulüp arasında ön anlaşma sağlandı.

JUVENTUS'TA KENAN YILDIZ İÇİN 80 MİLYON EUROLUK TRANSFER SÜRECİ

Yeni bir yapılanma sürecinde olan ve Dusan Vlahovic'i gözden çıkaran Juventus yönetimi, Kenan Yıldız için de flaş bir karar verdi ve ön anlaşmaya vardı! Chelsea'nin 80 milyon Euroluk teklifini yeni sezon planlaması için makul bir anlaşma olarak gören Juventus, kritik bir kadro tasarlama sürecine giriyor ve milli oyuncumuzun ayrılmasına da oldukça sıcak bakıyor. Sıkıntılı geçen sezonun ardından mali anlamda da sorunlar yaşayan İtalyan devi, aynı Milan gibi yıldız isimlerle yolları ayırmaya hazır durumda.

Juventus'ten Kenan Yıldız açıklaması: İnanıyoruz

KENAN YILDIZ İÇİN ZOR KARAR

Chelsea'nin inişli çıkışlı performansını ve Şampiyonlar Ligi'nde olmama ihtimalini düşünen milli oyuncu, İngiliz devine gitmeye şüpheyle yaklaşıyor. İtalya'da son dönemdeki performansı eleştirilen Kenan, Juventus'un yaptığı ön anlaşmaya rağmen farklı bir karar verebilir ve transferin iptaline sebep olabilir.

İSTATİSTİKLERİ

Siyah beyazlı forma ile bu sezon 38 maça çıkan Yıldız, 6 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

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Sıkça Sorulan Sorular

KENAN YILDIZ'IN BONSERVİS DEĞERİ NE KADAR?
Milli oyuncunun güncel piyasa değeri 45 milyon Euro.

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ETİKETLER
#chelsea
#kenan yıldız
#juventus
#Transfer Haberleri
#Spor
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