Özetle

HABERİN ÖZETİ Juventus'tan teknik direktör kararı: Luciano Spalletti tartışma konusu olmuştu! Juventus, teknik direktör Luciano Spalletti ile 2028 yazına kadar sözleşme yeniledi. Luciano Spalletti ile Juventus arasındaki sözleşme 30 Haziran 2028'e kadar uzatıldı. Spalletti, Ekim ayında göreve başladığı bu sezonda 31 maçta 17 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 8 beraberlik elde etti. Juventus, Serie A'da 57 puanla 5. sırada yer alıyor.

JUVENTUS'TAN LUCIANO SPALLETTI AÇIKLAMASI

İtalya temsilcisinden yapılan duyuruda, "Toskanalı teknik direktörün Bianconeri ile olan sözleşmesinin 30 Haziran 2028'e kadar uzatılması resmen onaylandı." denildi. İlave olarak da geçen yıl ekim ayında göreve gelen Luciano Spalletti; bu sezon Juventus ile çıktığı 31 maçta 17 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 8 beraberlik almıştı. Son olarak da Juventus, an itibarıyla Serie A'da 57 puanla 5. sırada bulunuyor.