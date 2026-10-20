UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. "Devler Ligi"nde Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, organizasyonun 3. hafta maçında İstanbul'da Çekya temsilcisi Slavia Prag ile karşı karşıya geldi.

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HABERİN ÖZETİ Kadıköy'de İsmail Kartal'a "İstifa" tezahüratı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, 3. hafta maçında İstanbul'da Çekya temsilcisi Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe, 4. dakikada Oğuz Aydın ve 11. dakikada Mason Greenwood'un golleriyle 2-0 öne geçti. Slavia Prag, 15. dakikada Provod ve 90. dakikada Kacor'un golleriyle eşitliği sağladı. Fenerbahçe, 3 maç sonunda puanını 2'ye yükseltti. Maçın ardından Fenerbahçeli taraftarlar, teknik direktör İsmail Kartal'ı istifaya davet etti.

Maça hızlı başlayan Fenerbahçe, 4. dakikada Oğuz Aydın'ın şık golüyle öne geçti. Ataklarını sürdüren sarı-lacivertliler, 11. dakikada Mason Greenwood'un golüyle farkı 2'ye çıkardı. Oyunun kontrolünü elinde bulunduran Fenerbahçe, 15. dakikada Matteo Guendouzi'nin büyük hatasında Provod'un golüne engel olamadı. Kalan bölümde iki takım da net pozisyon bulmakta zorlandı ve ilk yarı Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda gol pozisyonu üretmekte zorlanan Fenerbahçe, rakibine de fazla gol pozisyonu vermedi. Müsabakanın 90. dakikasında gelişen ani atakta Kacor'un golüne engel olamayan sarı-lacivertliler, sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

İSMAİL KARTAL'A "İSTİFA" TEZAHÜRATI

Fenerbahçe, bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ndeki 2. beraberliğini yaşadı. Sarı-lacivertliler, 3 maç sonunda puanını 2'ye yükseltti.

Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar, teknik direktör İsmail Kartal'ı istifaya davet etti. Sarı-lacivertli taraftarlar, 90. dakikada yenen beraberlik golünün ardından uzun süre teknik direktör İsmail Kartal için istifa çağrısında bulundu.

İsmail Kartal, maçın bitiş düdüğünün hemen ardından oyuncularını beklemeden soyunma odasının yolunu tuttu.