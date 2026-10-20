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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 22:06
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 22:12

Kadıköy'de İsmail Kartal'a "İstifa" tezahüratı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında sahasında ağırladığı Çekya temsilcisi Slavia Prag ile 2-0 öne geçtiği maçta 90. dakikada kalesinde gördüğü golle 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe'nin son dakikalarda kalesinde gördüğü golün ardından Chobani Stadı'ndaki taraftarlar teknik direktör İsmail Kartal'ı istifaya davet etti.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Kadıköy'de İsmail Kartal'a
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 22:06
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 22:12

'nde 3. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. "Devler Ligi"nde Türkiye'yi temsil eden , organizasyonun 3. hafta maçında İstanbul'da Çekya temsilcisi ile karşı karşıya geldi.

HABERİN ÖZETİ

Kadıköy'de İsmail Kartal'a "İstifa" tezahüratı

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, 3. hafta maçında İstanbul'da Çekya temsilcisi Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı.
Fenerbahçe, 4. dakikada Oğuz Aydın ve 11. dakikada Mason Greenwood'un golleriyle 2-0 öne geçti.
Slavia Prag, 15. dakikada Provod ve 90. dakikada Kacor'un golleriyle eşitliği sağladı.
Fenerbahçe, 3 maç sonunda puanını 2'ye yükseltti.
Maçın ardından Fenerbahçeli taraftarlar, teknik direktör İsmail Kartal'ı istifaya davet etti.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Kadıköy'de İsmail Kartal'a "İstifa" tezahüratı

Maça hızlı başlayan Fenerbahçe, 4. dakikada 'ın şık golüyle öne geçti. Ataklarını sürdüren sarı-lacivertliler, 11. dakikada Mason Greenwood'un golüyle farkı 2'ye çıkardı. Oyunun kontrolünü elinde bulunduran Fenerbahçe, 15. dakikada Matteo Guendouzi'nin büyük hatasında Provod'un golüne engel olamadı. Kalan bölümde iki takım da net pozisyon bulmakta zorlandı ve ilk yarı Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda gol pozisyonu üretmekte zorlanan Fenerbahçe, rakibine de fazla gol pozisyonu vermedi. Müsabakanın 90. dakikasında gelişen ani atakta Kacor'un golüne engel olamayan sarı-lacivertliler, sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Kadıköy'de İsmail Kartal'a "İstifa" tezahüratı

İSMAİL KARTAL'A "İSTİFA" TEZAHÜRATI

Fenerbahçe, bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ndeki 2. beraberliğini yaşadı. Sarı-lacivertliler, 3 maç sonunda puanını 2'ye yükseltti.

Kadıköy'de İsmail Kartal'a "İstifa" tezahüratı

Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar, teknik direktör 'ı istifaya davet etti. Sarı-lacivertli taraftarlar, 90. dakikada yenen beraberlik golünün ardından uzun süre teknik direktör İsmail Kartal için istifa çağrısında bulundu.

Kadıköy'de İsmail Kartal'a "İstifa" tezahüratı

İsmail Kartal, maçın bitiş düdüğünün hemen ardından oyuncularını beklemeden soyunma odasının yolunu tuttu.

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ETİKETLER
#fenerbahçe
#Futbol
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Slavia Prag
#oğuz aydın
#ismail kartal
#Spor
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