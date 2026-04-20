Kaleci Klinsmann'ın maçta boynu kırıldı! İtalya Serie B'de akılalmaz olay

İtalya 2. Futbol Ligi'nde (Serie B) 35. hafta maçında Palermo ile Cesena karşı karşıya geldi. Palermo'nun 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlanan mücadelede Cesena'da forma giyen ABD'li kaleci Jonathan Klinsmann uzatma dakikalarında rakibiyle çarpıştı. Hastaneye kaldırılan 29 yaşındaki oyuncunun boynunun kırıldığı bildirildi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.04.2026
saat ikonu 23:32
|
GÜNCELLEME:
20.04.2026
saat ikonu 23:32

İtalya 2. Ligi'nde (Serie B) futbol sahalarında ender rastlanan bir olay meydana geldi. Olay, geçtiğimiz cumartesi günü oynanan 35. haftadaki Palermo-Cesena mücadelesinde yaşandı.

İtalya 2. Futbol Ligi (Serie B) maçında Cesena kalecisi Jonathan Klinsmann, rakibiyle çarpışarak boynundan sakatlandı.
Olay, geçtiğimiz cumartesi günü oynanan Palermo-Cesena maçının uzatma dakikalarında meydana geldi.
ABD'li kaleci Jonathan Klinsmann'ın boyun omurunda kırık tespit edildi.
29 yaşındaki Klinsmann, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sahalardan bir süre uzak kalacağını belirtti.
Klinsmann, ABD Milli Takımı'na davet almış ancak henüz resmi maçta forma giymemiştir.
Palermo'nun 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmanın uzatma dakikalarında, Cesena forması giyen, eski Alman futbolcu Jurgen Klinsmann'ın oğlu ABD'li kaleci Jonathan Klinsmann rakibiyle çarpıştı.

BOYNUNDA KIRIK TESPİT EDİLDİ

29 yaşındaki Klinsmann, yaşadığı sakatlığın ardından hastaneye kaldırıldı. Klinsmann'ın hastanede yapılan tetkiklerinde boyun omurunda kırık tespit edildi.

Sosyal medya hesabından bugün açıklama yapan Klinsmann, "Maç sırasında omurgamda bir kırık meydana geldi ve bu beni bir süre sahalardan uzak tutacak. Cesena ve Palermo taraftarlarına, son birkaç gündür beni destekleyen arkadaşlarıma ve aileme teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

ABD Milli Takımı'na davet alan Klinsmann, henüz resmi bir maçta forma giymedi.

