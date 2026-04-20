Kaleci Klinsmann'ın maçta boynu kırıldı! İtalya Serie B'de akılalmaz olay

İtalya 2. Futbol Ligi'nde (Serie B) futbol sahalarında ender rastlanan bir olay meydana geldi. Olay, geçtiğimiz cumartesi günü oynanan 35. haftadaki Palermo-Cesena mücadelesinde yaşandı.
Palermo'nun 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmanın uzatma dakikalarında, Cesena forması giyen, eski Alman futbolcu Jurgen Klinsmann'ın oğlu ABD'li kaleci Jonathan Klinsmann rakibiyle çarpıştı.
29 yaşındaki Klinsmann, yaşadığı sakatlığın ardından hastaneye kaldırıldı. Klinsmann'ın hastanede yapılan tetkiklerinde boyun omurunda kırık tespit edildi.
Sosyal medya hesabından bugün açıklama yapan Klinsmann, "Maç sırasında omurgamda bir kırık meydana geldi ve bu beni bir süre sahalardan uzak tutacak. Cesena ve Palermo taraftarlarına, son birkaç gündür beni destekleyen arkadaşlarıma ve aileme teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
ABD Milli Takımı'na davet alan Klinsmann, henüz resmi bir maçta forma giymedi.