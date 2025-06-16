Kanada'da Mercedes kazandı: Formula 1'de zafer George Russell'ın!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 10. yarışını George Russell kazandı. Kanada Grand Prix'sinde, Mercedes galip geldi.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 10. yarışı Kanada Grand Prix'sini, 70 turun sonunda George Russell kazandı. Pole pozisyonunda başladığı yarışı 1 saat 31 dakika 52.688 saniyelik süresiyle ilk sırada tamamlayan Russell, sezonun ilk galibiyetini elde etmiş oldu.
McLaren'dan Lando Norris, bitime 3 tur kala takım arkadaşı Oscar Piastri'yi geçmeye çalışırken duvara çarparak yarış dışı kaldı. Norris'in kazasının ardından yarış, güvenlik aracı eşliğinde sona erdi.
Kanada Grand Prix'sinin ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar:
1. Oscar Piastri (Avustralya): 198 puan
2. Lando Norris (Büyük Britanya): 176
3. Max Verstappen (Hollanda): 155
4. George Russell (Büyük Britanya): 136
5. Charles Leclerc (Monako): 104