Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze: O gelir beni bulur

Hatun Çağrıcı, Fenerbahçe'nin yeni transferi yıldız futbolcu N'golo Kante ile olan samimiyetiyle dikkat çekti. Kante hakkında "Çok temiz, çok dürüst, namazlı ve abdestli, çok mütevazi bir çocuk.” şeklinde konuşan Çağrıcı “O gelir beni bulur. Ona istediği mantıyı, köfteyi tattırırım inşallah" dedi.

, sürpriz bir hamleyle 'yi renklerine bağladı. Sarı lacivertli kulüp tecrübeli orta saha oyuncusu ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Kante’nin transferi futbol gündemine damga vururken yıldız futbolcu ile resimleri bulunan Hatun Çağrıcı da bir anda günün en çok merak edilen isimlerinden oldu.

Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze: O gelir beni bulur

“HATUN ANNE” DİYE SESLENDİ

Paris'te yaşadığı dönem Sivaslı diş hekimi Gökhan Çağrıcı ile samimiyet kuran N'Golo Kante, Çağrıcı'nın evine misafir olmuştu. Diş hekiminin annesi Hatun Çağrıcı'nın yaptığı yemekleri tadan Kante, 2021 yılında verdiği röportajda Türk kültürü ile tanıştığı söylemişti. Diş hekiminin annesi Hatun Çağrıcı'ya ‘Hatun anne' diye seslenen Kante'nin mütevazı tavrı, gönülleri de fethetti.

Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze: O gelir beni bulur

“ONA İSTEDİĞİ MANTIYI, KÖFTEYİ TATTIRIRIM İNŞALLAH"

O dönem gündem olan ve N'Golo Kante ile samimi bağ kuran Hatun Çağrıcı, "Kante benim oğlumun arkadaşı. Bizimle çok samimi. Evimize geliyor, yemek yiyor. Çok temiz, çok dürüst, namazlı ve abdestli, çok mütevazi bir çocuk. İnşallah ülkemize hayırlı ve uğurlu olur. Türkiye'ye gelince evime davet ederim. Davet etmeye de gerek yok. O gelir beni bulur. Ona istediği mantıyı, köfteyi tattırırım inşallah" ifadelerini kullandı.

