Karadağ mağlubiyeti sonrası sürpriz paylaşım! Vincenzo Montella hedefte, "Çare Fatih Terim"

20 Kasım 2024 09:24 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 09:35

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi'ndeki karşılaşmada deplasmanda Karadağ'a 3-1 yenildi. Ay-yıldızlı ekip, rakibine tarihinde ilk kez mağlup olurken, A Ligi'ne yükselmek için play-off oynamaya hak kazandı. Karabağ mağlubiyeti sonrası birçok kişinin hedefinde teknik direktör Vincenzo Montella vardı. Karabağ hüsranı sonrası Fatih Terim için sürpriz bir paylaşım geldi.

Türkiye​, UEFA Uluslar B Ligi​'ndeki son karşılaşmasında Karadağ​'a 3-1 yenildi. Karadağ, Krstovic'in 29, 45 ve 73. dakikalarda attığı gollerle sahadan galibiyetle ayrılırken, A Milli Takım​'ın tek golü 37. dakikada Kenan Yıldız'dan geldi.

MİLLİLER PLAY-OFF MÜCADELESİ VERECEK

Karadağ'da yaşanan bu hüsranla birlikte A Milli Takım, A Ligi'ne yükselmek için play-off mücadelesi verecek. Öte yandan A Milli Takım, Karadağ karşısında tarihinde ilk kez mağlubiyet yaşadı.

GALLER GRUBU LİDER TAMAMLADI

Grubun bir diğer maçında ise Galler, İzlanda'yı 4-1 mağlup ederek puanını 12'ye çıkarttı ve grubu lider tamamlayarak A Ligi'ne yükseldi. Türkiye, A Ligi'nde grubunu üçüncü olarak tamamlayan İskoçya, Belçika, Macaristan ya da Sırbistan ile karşılaşacak.

HEDEFTE MONTELLA VAR

Karadağ mağlubiyeti sonrası hedefteki isim futbolculardan ziyade teknik direktör Vincenzo Montella​ oldu. Birçok kişi, Montella'nın bir an önce takımın başından alınması gerektiğini düşünüyor.

"ÇARE FATİH TERİM"

Galatasaray'ın eski futbolcusu ve şu anda Fluminense forması giyen Felipe Melo'dan da Karadağ mağlubiyeti sonrası sürpriz bir paylaşımda geldi. Brezilyalı futbolcu paylaşımında, "Çare Fatih Terim" ifadelerini kullandı.