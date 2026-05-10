Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonda 30. ve son hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Karşıyaka ile Bursaspor, İzmir'de kozlarını paylaştı.

HABERİN ÖZETİ Karşıyaka'da "son saniye" mucizesi! İzmir ekibi Basketbol Süper Ligi'ne tutundu Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Karşıyaka, Bursaspor'u son saniyede 84-82 yenerek ligde kalmayı başardı. Karşıyaka, ligde 52 sezon aralıksız mücadele ettikten sonra alt sıralardan kurtulamayarak düşme hattına yaklaştı. Mücadelenin ilk çeyreğini Karşıyaka 16-14 önde tamamlarken, devre arasına Bursaspor 48-31 önde girdi. Üçüncü çeyrek sonunda Bursaspor'un 66-62 üstünlüğüyle girilen son periyotta Karşıyaka, son saniyede bulduğu basketle maçı 84-82 kazandı. Düşme hattındaki rakipleri Aliağa Petkimspor ve Mersinspor'un kaybettiği haftada gelen bu galibiyet, Karşıyaka'nın ligde kalmasını sağladı. Karşıyaka, sezona Faruk Beşok, ardından Candost Volkan ve son olarak Ahmet Kandemir ile 3 başantrenörle tamamladı. Ahmet Kandemir yönetiminde 7 maçta 5 galibiyet alan İzmir ekibi ligde kalmayı başardı.

Ligde 52 sezondur aralıksız mücadele eden ve bu sezon alt sıralardan bir türlü kurtulamayan Karşıyaka, sahasında Bursaspor'u ağırladı.

Mücadelenin ilk çeyreği ev sahibi Karşıyaka'nın 16-14'lük üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci çeyrekte etkili bir oyun ortaya koyan Bursaspor, devre arasına 48-31 önde girmeyi başardı.

Karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde etkili olan taraf bu kez ev sahibi Karşıyaka oldu. İzmir temsilcisinin oyuna ağırlığını koyduğu çeyreğin ardından son periyoda Bursaspor'un 66-62'lik üstünlüğüyle girildi.

Maçın son çeyreği ise adeta nefesleri kesti. Büyük çekişmeye sahne olan maçta Karşıyaka, Bursaspor'u son saniyede bulduğu basketle 84-82 yenmeyi başardı.

Düşme hattındaki rakipleri Aliağa Petkimspor ve Mersinspor'un kaybettiği haftada kazanan Karşıyaka, 52 sezon aralıksız mücadele ettiği ligde kalmayı başardı.

3 BAŞANTRENÖR GÖREV ALDI

Sezona Faruk Beşok yönetiminde başlayan ve ilk 7 haftada sadece 1 galibiyet alabilen yeşil-kırmızılılar, başantrenörlüğe 14 Kasım'da Candost Volkan'ı getirildi.

Takımın başında 16 hafta kalan Candost Volkan yönetiminde 3 galibiyet, 13 mağlubiyet gören Karşıyaka'da 24 Mart'ta başantrenör Candost Volkan ile yollar ayrıldı.

Yeşil-kırmızılılarda daha önce de 2 kez görev alan Ahmet Kandemir'i başantrenörlük için anlaşan İzmir temsilcisi, Kandemir yönetimindeki ilk maçında Mersin Spor'u 92-87 yenmeyi başardı.

Bursaspor'a karşı hafta sonu takımının başında mücadele eden Kandemir yönetimindeki İzmir ekibi, ligde kaldı. Kandemir, 7 maçta 5 galibiyet alarak önemli başarıya imza attı.

52 SEZONDUR LİGDE MÜCADELE EDİYOR

1966 yılında kurulan ve 1968-69 sezonunda Türkiye Basketbol Ligi'ne yükselen Karşıyaka, 1971-72 sezonunun sonunda küme düştü. Yaklaşık 2 sezon alt liglerde mücadele ettikten sonra 1974-75'te yeniden Türkiye Basketbol Ligi'ne yükselen İzmir temsilcisi, 52 sezon aralıksız Süper Lig'de mücadele etti.

Türkiye'nin en köklü kulüplerinden Karşıyaka, 1986-87 ile 2014-15 sezonunda lig şampiyonluğu, 1986-1987 ve 2014'de Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2014'te de Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.

İzmir temsilcisi, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-21 sezonunda da finalde mücadele etme başarısı göstermişti.