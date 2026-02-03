Kartal’ın yeni on numarası! Junior Olaitan

Beşiktaş, Göztepe forması giyen Junior Olaitan ile 3,5+1 yıllık sözleşme imzaladı.

3,5+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Beşiktaş, ara transfer çalışmalarını sürdürürken Göztepe'den Junior Olaitan'ı transfer etti. Siyah-beyazlılar, gün içerisinde İstanbul'a getirttiği oyuncuyu renklerine bağladı. Kulüpten konuya dair yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Junior Olaitan’ın nihai transferi hususunda Göztepe ile anlaşmaya varılmıştır. Junior Olaitan ile 3,5+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Junior Olaitan’a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" denildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

23 yaşındaki futbolcu, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 17'si Trendyol Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 18 maçta görev yaptı ve 2 gole imza attı.