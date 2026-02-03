Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Kartal’ın yeni on numarası! Junior Olaitan

Beşiktaş, Göztepe forması giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Junior Olaitan’ı 3,5+1 yıllığına renklerine bağladı. Siyah-beyazlıların bu transfer için yaklaşık 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenilirken, Beninli oyuncu bu sezon Süper Lig'deki performansıyla dikkat çekmişti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kartal’ın yeni on numarası! Junior Olaitan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.02.2026
saat ikonu 23:50
|
GÜNCELLEME:
03.02.2026
saat ikonu 23:50

Beşiktaş, Göztepe forması giyen Junior Olaitan ile 3,5+1 yıllık sözleşme imzaladı.

3,5+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Beşiktaş, ara transfer çalışmalarını sürdürürken Göztepe'den Junior Olaitan'ı transfer etti. Siyah-beyazlılar, gün içerisinde İstanbul'a getirttiği oyuncuyu renklerine bağladı. Kulüpten konuya dair yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Junior Olaitan’ın nihai transferi hususunda Göztepe ile anlaşmaya varılmıştır. Junior Olaitan ile 3,5+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Junior Olaitan’a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" denildi.

Kartal’ın yeni on numarası! Junior Olaitan

BU SEZONKİ PERFORMANSI

23 yaşındaki futbolcu, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 17'si Trendyol Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 18 maçta görev yaptı ve 2 gole imza attı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Junior Olaitan, Beşiktaş için İstanbul'da!
'Hasta Beşiktaşlı' tabirinin canlı örneği! 25 yıldır tek tek not ediyor
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.