'Hasta Beşiktaşlı' tabirinin canlı örneği! 25 yıldır tek tek not ediyor

Bolu’da yaşayan Beşiktaş taraftarı Hakan Altundal, 'Hasta Beşiktaşlı' tabirinin canlı örneği olarak tanınıyor. Beşiktaş aşığı Altundal, 1999 yılından bu yana siyah-beyazlı takımın oynadığı tüm maçları, skordan hakem bilgilerine kadar her detayıyla defterine kaydediyor. Tüm hayatını Beşiktaş'ın fikstürüne göre planlıyor.

'Hasta Beşiktaşlı' tabirinin canlı örneği! 25 yıldır tek tek not ediyor
47 yaşındaki Hakan Altundal, 1999-2000 sezonundan bu yana Beşiktaş'ın oynadığı hiçbir maçı kaçırmadı. Her karşılaşmanın ardından skoru, hakemleri ve maçın detaylarını el yazısıyla özel defterine not eden Altındal, bunu "hastalık" değil, "not etme alışkanlığı" olarak tanımlıyor. Sıkı taraftar, vatani görevini yaptığı dönemde bile seriyi bozmadığını söyledi.

'Hasta Beşiktaşlı' tabirinin canlı örneği! 25 yıldır tek tek not ediyor

ASKERDEYKEN EŞİNE YAZDIRDI

Evli ve iki kız çocuğu babası olan Altındal, 2002-2003 yıllarında İzmir Yeni Foça'da askerlik yaparken defterini eşine emanet etti, o dönemdeki maçları eşine yazdırdı. Defterine "Jandarma Çavuş Hakan Altundal" notunu düşen fanatik taraftar, askerlik anısı olarak Diyarbakırspor'dan yedikleri golü ve kaçan şampiyonluğu unutamadığını aktardı.

“HASTALIK DEĞİL NOT ETME ALIŞKANLIĞI”

Yıllar önce küçük bir defterde başladığı not etme alışkanlığını devam ettirdiğini anlatan Hakan Altundal, "Bu bir heves, hobi gibi oldu. Hastalık değil, not etme alışkanlığım var. Örneğin ev için aldığımız tüm malzemeleri ne kadar aldık, nereden aldık, kimden aldık vs. gibi şeyleri de yazıyorum" ifadelerini kullandı.

MAÇ İZLERKEN HİÇBİR ŞEYLE İLGİLENMİYOR

Maç izlerken herhangi bir şeyle ilgilenmediğini, tamamen oyuna odaklandığını belirten Altundal, "Notlarımı maçtan sonra yazıyorum. Maç esnasında kesinlikle bir şey yazmamaya çalışıyorum. Eğer kaybediyorsak sinirle, öfkeyle zaman zaman yazabiliyorum ama kaybetmiyorsak sonuna kadar izliyorum. Bu bir totem gibi bir şey oldu. Tarihleri yazıyorum, hakemleri yazıyorum. Hatta bir de duvar takvimim var. Duvar takvimlerine de maç günlerini muhakkak not alırım" dedi.

'Hasta Beşiktaşlı' tabirinin canlı örneği! 25 yıldır tek tek not ediyor

KENDİNE HAS TOTEMLERİ VAR

Maç izlerken kendine has totemleri olduğunu dile getiren Altundal, şunları kaydetti:
"Bazı totemlerim var. Maç izlerken kesinlikle forma giymem. Yüzüğüm, saatim falan vardır. Onları muhakkak takarım. Tespihim vardır ve o elimde olur. Maçı da en önden izlerim. Oturup da rahat rahat maç izlemem, görülmemiştir. Yüzüğü, saati ve tesbihi başka hiçbir yerde kullanmam, sadece maçta. Kendime bir sistem belirledim. Oyun sırası, takımlar, galibiyet, mağlubiyet, beraberlik, yediğimiz gol, attığımız gol, puan vs. not alırım."

"JANDARMA ÇAVUŞ HAKAN ALTUNDAL"

2002-2003 yıllarında İzmir Yeni Foça'da jandarma çavuş olarak askerlik görevini yerine getiren Altundal, o dönemde defterin boş kalmaması için görevi eşine devrettiğini anlattı. Defterine o dönemi "Jandarma Çavuş Hakan Altundal" imzasıyla not düştüğünü belirten fanatik taraftar, formatının yıllar içinde hiç değişmediğini söyledi. Altundal, askerlik dönemine dair en kötü hatırasının ise Beşiktaş'ın 100. yılında şampiyonluğa giderken Diyarbakırspor maçında yediği gol olduğunu söyledi.

'Hasta Beşiktaşlı' tabirinin canlı örneği! 25 yıldır tek tek not ediyor

İDDİAYI DEFTERİ SAYESİNDE KAZANDI

Altundal, Fenerbahçeli bir arkadaşıyla girdiği "İlk Süper Kupa'yı kim aldı?" iddiasını da, tuttuğu arşiv sayesinde kazandığını ve dondurma ısmarlattığını da anlattı.

"Fikstür açıklandığında evdekilere 'Buna göre yaşıyoruz' derim"
Kendisini Beşiktaşlı yapan amcası Yavuz Altundal'a minnettar olduğunu dile getiren Hakan Altundal, hayatının merkezine takımının maç takvimini koyduğunu vurguladı. Fikstür açıklandığında maç günlerini duvar takvimine işlediğini belirten Altundal, şöyle konuştu:
"Maçların oynanacağı tarihler bellidir ve bu tarihlere göre o günün planını yaparım. O gün maç 18.00'da ise o saatte evde olmaya çalışırım, işimi ona göre ayarlarım. Mesela bir maç saatinde halı sahaya gitmek zorunda kaldım. Arkadaşlarımı kıramamıştım. Döndüğümde ikinci yarıya zor yetiştim. Belki de bu uzun zamandan beri Beşiktaş maçını ilk kaçırdığım maç diyebilirim. Fikstür açıklanır açıklanmaz buraya notumu alırım ve evdekilere, 'Bu tarihe göre hareket ediyoruz. Beşiktaş maçına göre' derim çünkü başka bir şeyim yok. Halı saha ve Beşiktaş maçından başka oturup yaptığım, keyif aldığım çok fazla bir şey yok."

NE OLURSA OLSUN DESTEĞİNİ ESİRGEMİYOR

Takımının performansı ne olursa olsun desteğini esirgemediğinin altını çizen Hakan Altundal, rakip takım taraftarlarının bazı sataşmalarına karşı ise tahammülü olmadığını ifade etti. Altundal, "Zaten çok iyi durumda değiliz ama bırakmadık. O gün de bırakmadık, bugün de bırakmayacağız" şeklinde konuştu.

