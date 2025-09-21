Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig’de bugün oynanacak 4 karşılaşmanın VAR hakemi açıklandı. Kasımpaşa - Fenerbahçe maçının VAR hakemi de belli olmuş oldu. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kasımpaşa - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.09.2025
saat ikonu 12:39
|
GÜNCELLEME:
21.09.2025
saat ikonu 12:42

’in 6. haftasında bugün 4 karşılaşma yapılacak. 'nin saat 20.00’de deplasmanda ile oynayacağı maçı Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır’ın yardımcıları Bersan Duran ve Mehmet Kısal olacak. Müsabakanın 4. hakemliğini Batuhan Kolak üstlenecek. VAR’da Volkan Bayarslan, AVAR’da ise Anıl Usta görev alacak.

RAMS BAŞAKŞEHİR - CORENDON ALANYASPOR

RAMS , saat 17.00’de Corendon ’u ağırlayacak. Bu mücadelede hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak. Suat Güz ile Mehmet Akıncık yardımcı hakemler olarak sahada olacak. Maçın 4. hakemi Turgut Doman. VAR’da Erkan Engin bulunacak, ona AVAR’da Mehmet Salim Mazlum eşlik edecek.

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu

SAMSUNSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK

Günün bir diğer maçı ile arasında oynanacak. Saat 20.00’de başlayacak müsabakayı Çağdaş Altay yönetecek. Altay’ın yardımcıları Furkan Ürün ve Osman Gökhan Bilir olacak. 4. hakemlik görevini Fevzi Erdem Akbaş üstlenecek. VAR’da Alper Çetin, AVAR’da ise Candaş Elbil görev yapacak.

KOCAELİSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR

Kocaelispor’un saat 17.00’de Çaykur Rizespor’u konuk edeceği maçı Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk’ün yardımcıları Gökhan Barcın ile Mert Bulut olacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Ayberk Demirbaş olacak. Bu mücadelede VAR’da Sarper Barış Saka, AVAR’da ise Samet Çiçek görev alacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yargıtay'dan emsal karar! Tüm kiracıları ilgilendiriyor: Bunu yapan yandı
Borcu olanlar dikkat! Bakanlık'tan 10 bin kişiye sıkı denetim
Trabzonspor ve TFF'den Arda Kardeşler'e sert tepki: Hakemliği bitmiştir
ETİKETLER
#başakşehir
#trendyol süper lig
#kasımpaşa
#samsunspor
#Alanyaspor
#fatih karagümrük
#Fenerbahçe
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.