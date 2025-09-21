Kasımpaşa - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında bugün 4 karşılaşma yapılacak. Fenerbahçe'nin saat 20.00’de deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçı Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır’ın yardımcıları Bersan Duran ve Mehmet Kısal olacak. Müsabakanın 4. hakemliğini Batuhan Kolak üstlenecek. VAR’da Volkan Bayarslan, AVAR’da ise Anıl Usta görev alacak.

RAMS BAŞAKŞEHİR - CORENDON ALANYASPOR

RAMS Başakşehir, saat 17.00’de Corendon Alanyaspor’u ağırlayacak. Bu mücadelede hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak. Suat Güz ile Mehmet Akıncık yardımcı hakemler olarak sahada olacak. Maçın 4. hakemi Turgut Doman. VAR’da Erkan Engin bulunacak, ona AVAR’da Mehmet Salim Mazlum eşlik edecek.

SAMSUNSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK

Günün bir diğer maçı Samsunspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak. Saat 20.00’de başlayacak müsabakayı Çağdaş Altay yönetecek. Altay’ın yardımcıları Furkan Ürün ve Osman Gökhan Bilir olacak. 4. hakemlik görevini Fevzi Erdem Akbaş üstlenecek. VAR’da Alper Çetin, AVAR’da ise Candaş Elbil görev yapacak.

KOCAELİSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR

Kocaelispor’un saat 17.00’de Çaykur Rizespor’u konuk edeceği maçı Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk’ün yardımcıları Gökhan Barcın ile Mert Bulut olacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Ayberk Demirbaş olacak. Bu mücadelede VAR’da Sarper Barış Saka, AVAR’da ise Samet Çiçek görev alacak.