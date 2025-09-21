Trabzonspor ve TFF'den Arda Kardeşler'e sert tepki: Hakemliği bitmiştir

Trendyol Süper Lig'de geçen hafta oynanan Fenerbahçe maçının ardından hakem hatalarına tepki gösteren Trabzonspor, ligde dün akşam oynanan Gaziantep FK maçından sonra da hakem kararlarına isyan etti.

TRABZONSPOR'DAN ARDA KARDEŞLER TEPKİSİ

Bordo-mavili kulüp, 1-1 biten maçın ardından yaptığı paylaşımda, karşılaşmada gole giderken oyunun durdurulduğu pozisyonun yer aldığı görüntüyü yayımlayarak, "Bu görüntü, bir hakemin kötü niyetini ve ahlaka aykırı tavrını en çıplak haliyle ortaya koymuştur. Adalet için, hak için, akıtılan alın teri için; atağımızı kasıtlı olarak engelleyen bu hakem hakkında Türkiye Futbol Federasyonunun derhal harekete geçmesi kaçınılmazdır. Bu şahsın bir daha Türk futbolunda görev almasına izin verilmemelidir." ifadesine yer verdi.

https://x.com/Trabzonspor/status/1969486831872823624

"BU ARKADAŞIN HAKEMLİĞİ BİTMİŞTİR"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, takımının duran topu hızlı kullanarak hızlı atağa çıktığı pozisyonu önce oynatıp sonra durdurarak olası bir gol şansını engelleyen hakem Arda Kardeşler'e adeta ateş püskürdü.

A Spor'a açıklama yapan Ertuğrul Doğan, "Bu arkadaşımızın, Türk futboluyla işi kalmamıştır. Bu saatten sonra Türkiye'de bir daha hakemlik yapma ihtimalini bu akşam itibarıyla ben görmüyorum. Bu arkadaşın artık hakemliği bitmiştir. Son yıllarda herhalde ekranlara bu kadar rahat yakalanan ve bu kadar ahlaksızca bir duruş, sizler tarafından da görülmemiştir."

"BEDELİ ÇOK AĞIR OLUR"

Tepkilerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan açıklama geldi. A Spor'a konuşan Hacıosmanoğlu, "Bu akşam yaşanan hata değil. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bunun bedeli çok ağır. Bunun arkasında ne plan varsa bunu çözmek bizim görevimizdir." ifadelerini kullandı.

"GEREĞİ YAPILACAK"

Adil, adaletli, herkese eşit mesafede futbola hizmet etmeyi hedeflediklerini söyleyen TFF Başkanı, sözlerine şöyle devam etti:

"5 sene yöneticilik yapmış, 20 sene başkanlık yapmış, kader birliği yaptığım 1. başkanvekili yaptığımız arkadaşımın takımı küme düştü. 'Herkes kaderini yaşar' dedi, kimseye müdahalemiz yok. Adaletli hizmet etmek istediğimiz noktada bu hareketler yapılıyorsa bunun bedeli çok ağırdır. Gereğinin nasıl yapıldığını kamuoyu görecek. Böyle bir hareket yapıldığı için bir sporsever olarak kamuoyundan özür diliyoruz. Düzeltmek bizim işimiz. Cenabı Allah bize yanlış yapmayı nasip etmesin. Gereğinin yapılacağını söylüyorum. Tekrar özür diliyor, kamuoyuna saygılarımı sunuyorum. Soruya gerek yok. Soru sorulacak konuyu geçti. Genel olarak konuşacağız. Önümüzdeki hafta kamuoyuyla paylaşacağız.”