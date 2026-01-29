Menü Kapat
11°
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Kasımpaşa'da Jim Allevinah transferi: Takviyeler devam ediyor!

Kasımpaşa'dan bir transfer hamlesi daha geldi. Ara dönemde İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun gibi yıldızlarla anlaşan Kasımpaşa, şimdi de Fransa'dan Jim Allevinah'ı kadrosuna kattı.

Kasımpaşa'da Jim Allevinah transferi: Takviyeler devam ediyor!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
29.01.2026
saat ikonu 21:57
|
GÜNCELLEME:
29.01.2026
saat ikonu 21:57

Kasımpaşa'da Jim Allevinah için resmi açıklama yapıldı. Esasen ise İstanbul ekibi, 30 yaşındaki Gabonlu ile gelecek yaza kadar sürecek olan bir kiralık kontrat imzaladı.

Kasımpaşa'da Jim Allevinah transferi: Takviyeler devam ediyor!

KASIMPAŞA'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

"Jim Allevinah Kasımpaşamızda. Yeni transferimiz Jim Allevinah, Turgay Ciner Spor Tesislerimizde Kulüp CEO’muz Ceyhun Kazancı’nın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı. Yeni transferimiz Jim’e hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz!"

Kasımpaşa'da Jim Allevinah transferi: Takviyeler devam ediyor!

JIM ALLEVINAH'IN PERFORMANSI

Ligue 1 ekibi Angers ile sezonun ilk yarısında sadece 127 dakika sahada kalabilen 30 yaşındaki Jim Allevinah, 1 gollük katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

KASIMPAŞA'DA UZUN VADELİ HEDEF NEDİR?
Ligde kalma sürecini gözeten mavi beyazlılar, ardından ise ciddi bir yapılanma tasarlıyor.
TGRT Haber
