Kasımpaşa'da Jim Allevinah transferi: Takviyeler devam ediyor!

Kasımpaşa'da Jim Allevinah için resmi açıklama yapıldı. Esasen ise İstanbul ekibi, 30 yaşındaki Gabonlu ile gelecek yaza kadar sürecek olan bir kiralık kontrat imzaladı.

KASIMPAŞA'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

"Jim Allevinah Kasımpaşamızda. Yeni transferimiz Jim Allevinah, Turgay Ciner Spor Tesislerimizde Kulüp CEO’muz Ceyhun Kazancı’nın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı. Yeni transferimiz Jim’e hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz!"

JIM ALLEVINAH'IN PERFORMANSI

Ligue 1 ekibi Angers ile sezonun ilk yarısında sadece 127 dakika sahada kalabilen 30 yaşındaki Jim Allevinah, 1 gollük katkı sağlamıştı.