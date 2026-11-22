Trendyol Süper Lig'de 12. hafta maçlarının heyecanı devam ediyor. Ligde haftanın dikkati çeken maçlarından birinde Kasımpaşa ile Corendon Alanyaspor, İstanbul'da karşı karşıya geldi.

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HABERİN ÖZETİ Kasımpaşa'dan 6. galibiyet! İstanbul ekibi, Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Corendon Alanyaspor'u evinde 2-1 mağlup etti. Kasımpaşa, 29. dakikada Benedyczak'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Alanyaspor, 45+4. dakikada Hadergjonaj'ın penaltı golüyle skoru 1-1'e getirdi. Kasımpaşa, 90+2. dakikada Benedyczak'ın golüyle 2-1 galip geldi. Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 23'e yükseltirken, Alanyaspor 12 puanda kaldı.

Kasımpaşa, mücadelenin 29. dakikasında öne geçti. Ev sahibi ekipte Baldurrson, ceza sahası içinde savunmanın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşu için topun başına gelen Benedyczak, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skor 1-0 oldu.

Alanyaspor, karşılaşmanın 45+4. dakikasında beraberliği yakaladı. Konuk ekibin atağında Yusuf Özdemir'in ortasında meşin yuvarlak Rak-Sakyi'nin koluna gelince hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşu için topun başına gelen Hadergjonaj topu filelere gönderdi ve durum 1-1'e geldi.

İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmadı ve devre arasına 1-1'lik eşitlikle girildi.

90+2. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Rakip yarı sahanın ortalarından sol taraftan kazanılan serbest vuruşta Hajradinovic'in ortasında altıpasta ön direkte Benedyczak'ın kafa vuruşunda, top üst direğe çarparak filelere gitti ve skor 2-1 oldu.

Maçın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Kasımpaşa, Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Kasımpaşa, bu sonuçla ligdeki 6. galibiyetini alarak puanını 23'e yükseltti. Corendon Alanyaspor ise ligdeki 6. yenilgisini yaşayarak 12 puanda kaldı.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 13. haftasında 27 Kasım Cuma günü deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Corendon Alanyaspor ise ligin 13. haftasında aynı gün sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak.