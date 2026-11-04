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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 21:06
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 21:06

Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü belli oldu! İstanbul ekibinde Emre Belözoğlu'ndan sonra Alfred Schreuder dönemi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da Emre Belözoğlu'ndan boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirilen isim belli oldu. Lacivert-beyazlılar, Hollandalı çalıştırıcı Alfred Schreuder ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını bildirdi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü belli oldu! İstanbul ekibinde Emre Belözoğlu'ndan sonra Alfred Schreuder dönemi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 21:06
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 21:06

ekiplerinden 'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Lacivert-beyazlılarda teknik direktör , görevden ayrılarak 'nin başına geçmişti.

Kasımpaşa'da Emre Belözoğlu'ndan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen yeni isim belli oldu. Konuyla ilgili İstanbul temsilcisinden resmi açıklama geldi.

KASIMPAŞA'DA SCHREUDER DÖNEMİ

Kasımpaşa, son olarak Almanya Milli Takımı'nda Julian Nagelsmann ile birlikte çalışan Alfred Schreuder ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığını açıkladı.

https://x.com/kasimpasa/status/2118038445339619503

Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Alfred Schreuder! Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Hollandalı teknik adam Alfred Schreuder ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Kariyerinde Club Brugge ile Belçika Ligi şampiyonluğu yaşayan Schreuder, yardımcı antrenör olarak Ajax ile Hollanda Ligi ve Kupası, Barcelona ile İspanya Kupası şampiyonlukları elde etti. Alfred Schreuder'e Kasımpaşa'mızdaki görevinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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ETİKETLER
#Emre Belözoğlu
#fenerbahçe
#Futbol
#trendyol süper lig
#kasımpaşa
#Alfred Schreuder
#Spor
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