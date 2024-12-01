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Katar Grand Prix'sinde zafer Max Verstappen'in oldu!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
01 Aralık 2024 22:24 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 22:26
Katar Grand Prix&#039;sinde zafer Max Verstappen&#039;in oldu!

Max Verstappen, Formula 1 Katar Grand Prix'sinde yarışı kazanan isim oldu.

Formula 1​ Dünya Şampiyonası'nda sezonun 23. yarışı Katar Grand Prix'sini Red Bull​ takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen​ kazandı.

Katar'daki 5,4 kilometrelik Uluslararası Lusail Pisti'nde düzenlenen yarış. 57 tur üzerinden yapıldı.

Las Vegas'ta geçen hafta sonu şampiyonluğunu ilan eden Verstappen, yarışı 1 saat 31 dakika 05.323 saniyelik süresiyle ilk sırada tamamladı. Verstappen, sezonun 9'uncu, kariyerinin 62'nci yarış galibiyetini elde etti.

Ferrari'den Monakolu Charles Leclerc​, Verstappen'in 6.031 saniye gerisinde ikinci, McLaren takımının Avustralyalı pilotu Oscar Piastri ise liderin 6.819 saniye arkasında üçüncü oldu.

Sezonun son yarışı Abu Dabi Grand Prix'si, 8 Aralık'ta koşulacak.

Katar Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 429
2. Lando Norris (Büyük Britanya): 349
3. Charles Leclerc (Monako): 341
4. Oscar Piastri (Avustralya): 291
5. Carlos Sainz (İspanya): 272


Takımlar

1. McLaren: 640
2. Ferrari: 619
3. Red Bull: 581
4. Mercedes: 446
5. Aston Martin: 92

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Kaynak: tgrthaber.com
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